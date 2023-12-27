البرلمان العربي: نشكر دولة الكويت على موقفها العربي والوطني تجاه الشعب الفلسطيني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 12 (كونا) -- أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الأربعاء عن الشكر للقيادة السياسية في دولة الكويت وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي لمواقفه العروبية والوطنية تجاه الشعب الفلسطيني.
وقال العسومي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تحضيرا للجلسة الخاصة ب "نصرة فلسطين وغزة" اننا نتقدم باسمي وباسم البرلمان العربي بالشكر وعظيم الامتنان للكويت قيادة وشعبا على المواقف المشرفة في مساندة الحقوق العربية والانسانية في فلسطين وغيرها من الدول.
وأكد أن مواقف الكويت مشهود لها عبر التاريخ في مناصرة القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وآخرها الجسر الجوي الاغاثي الذي اطلقته الكويت لدعم أهالي قطاع غزة وتخفيف محنتهم تحت وطأة العدوان الاسرائيلي على القطاع.
وأوضح العسومي أنه تم عقد جلسة تحضيرية للجنة فلسطين تمهيدا للجلسة العامة للبرلمان غدا الخميس والخاصة بمناقشة الاوضاع في فلسطين وما يتعرض له الاشقاء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وشدد على أن البرلمان العربي مستمر في دعم القضية الفلسطينية عبر اللجوء للدبلوماسية البرلمانية في حث الجهات التي يمكن لها ممارسة الضغط على الكيان الاسرائيلي المحتل لوقف عدوانه على قطاع غزة وكذلك انتهاكاته واعتداءاته المستمرة على أهالي الضفة الغربية والقدس. (النهاية)
م ف م / ا س م / ن س ع
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