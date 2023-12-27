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البرلمان العربي: نشكر دولة الكويت على موقفها العربي والوطني تجاه الشعب الفلسطيني

12/27/2023 2:31:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 12 (كونا) -- أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الأربعاء عن الشكر للقيادة السياسية في دولة الكويت وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي لمواقفه العروبية والوطنية تجاه الشعب الفلسطيني.
وقال العسومي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تحضيرا للجلسة الخاصة ب "نصرة فلسطين وغزة" اننا نتقدم باسمي وباسم البرلمان العربي بالشكر وعظيم الامتنان للكويت قيادة وشعبا على المواقف المشرفة في مساندة الحقوق العربية والانسانية في فلسطين وغيرها من الدول.
وأكد أن مواقف الكويت مشهود لها عبر التاريخ في مناصرة القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وآخرها الجسر الجوي الاغاثي الذي اطلقته الكويت لدعم أهالي قطاع غزة وتخفيف محنتهم تحت وطأة العدوان الاسرائيلي على القطاع.
وأوضح العسومي أنه تم عقد جلسة تحضيرية للجنة فلسطين تمهيدا للجلسة العامة للبرلمان غدا الخميس والخاصة بمناقشة الاوضاع في فلسطين وما يتعرض له الاشقاء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وشدد على أن البرلمان العربي مستمر في دعم القضية الفلسطينية عبر اللجوء للدبلوماسية البرلمانية في حث الجهات التي يمكن لها ممارسة الضغط على الكيان الاسرائيلي المحتل لوقف عدوانه على قطاع غزة وكذلك انتهاكاته واعتداءاته المستمرة على أهالي الضفة الغربية والقدس. (النهاية)

م ف م / ا س م / ن س ع


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