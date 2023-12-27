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اليمن.. (الهلال الأحمر الكويتي) يفتتح دارا للأيتام ومركزا صحيا في (حضرموت)

12/27/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 27 – 12 (كونا) -- افتتحت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء مركز (المرحوم علي يوسف المزيني) لرعاية وتأهيل الأيتام ومركز (المرحومة شاهة عبد الرزاق) الصحي في منطقة الساحل بمحافظة (حضرموت) شرقي اليمن.
ودشن وفد الجمعية الزائر إلى اليمن ومسؤولون في السلطة المحلية العمل في مركز (المزيني) للأيتام بمنطقة (روكب) المبني على مساحة 620 مترا مربعا ويتكون من دورين يشتملان على معامل الخياطة والتطريز والحاسوب والكوافير إضافة إلى التدبير المنزلي ويستفيد منه 600 يتيم.
كما افتتح الوفد والمسؤولون المحليون مركز (المرحومة شاهة عبدالرزاق) الصحي الذي يتكون من الصيدلية والطوارئ والمختبر والعيادات التخصصية والعمليات الصغرى وقسم الأمومة والطفولة وعيادة النساء والولادة.
وقال أمين عام المجلس المحلي بمحافظة (حضرموت) صالح العمقي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال حفل التدشين إن دولة الكويت "كانت ولا تزال سباقة في دعم اليمن وبشكل خاص (حضرموت) في شتى المجالات والقطاعات وخاصة التعليم والصحة والإغاثة وتمكين الأسر الفقيرة والمحتاجة".
وأضاف العمقي أن مثل هذه المشاريع تساهم في خدمة الأيتام وأمهاتهم وتمكينهم وإكسابهم مهارات حياتية ومهنية يستطيعون من خلالها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وثمن دور حكومة الكويت وشعبها بمساندة إخوانهم في اليمن معربا عن الشكر والتقدير لجمعية الهلال الأحمر الكويتي إزاء "جهودها الكبيرة والمثمرة".
من جانبه أشاد نائب رئيس مجلس إدارة (الهلال الأحمر الكويتي) رئيس الوفد إلى اليمن أنور الحساوي في تصريح ل(كونا) بالتسهيلات التي قدمها محافظ (حضرموت) مبخوت بن ماضي وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة صالح العمقي لتنفيذ مشاريع المشاريع التنموية في مختلف مناطق المحافظة.
من ناحيته أوضح مدير مكتب (مؤسسة استجابة - حضرموت) المنفذة للمشروع سالم باوزير في تصريح مماثل ل(كونا) أن المركزين يخدمان آلاف اليمنيين من الأيتام والمرضى في ساحل (حضرموت) والذين هم في "أمس الحاجة لدار يكفل ويؤهل الأيتام ومركز صحي يوفر عنهم عناء التعب والتنقل لمسافات بعيدة بحثا عن خدمات صحية أساسية".
وأثنى باوزير على الدعم الكويتي "السخي" من المتبرعين والمساهمين الكويتيين والقائمين على (الهلال الأحمر الكويتي) وتلمسهم الدائم لاحتياجات أشقائهم اليمنيين والإسهام في تغطيتها بمشاريع مؤثرة في حياة الناس.
ودشن وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي خلال زيارة لمحافظة (تعز) في الأيام الماضية عددا من المشاريع أبرزها تدشين بناء مجمع الشيخ عبدالله المبارك الصباح الذي يضم مدرسة ومركزا صحيا ومسجدا ودارا للأيتام ومركزا لتطوير المرأة بمديرية (الشمايتين).
كما افتتح الوفد مشروعي مركز (يوسف ونورة) الطبي بمديرية (المسراخ) ومستشفى (خالد الصقر) النموذجي بمديرية (جبل حبشي) ودشن مخيما طبيا جراحيا لإجراء 150 عملية جراحية مجانية في المستشفى وتفقد سير العمل في إنجاز مشروع (مدرسة المرحوم مساعد الساير) بمديرية (الروضة) بمحافظة شبوة.
ومن المقرر أن يواصل وفد الجمعية زيارته خلال الأيام المقبلة لافتتاح عدد من المشاريع التنموية ومتابعة سير الإنجاز في مشاريع أخرى بمحافظة (مأرب).
ويضم وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الزائر إلى اليمن نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي ومديرها العام عبد الرحمن العون وشهاب الخراز وفواز المزروعي. (النهاية)

س ن ص / م ج ب




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