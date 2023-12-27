وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 27 - 12 (كونا) -- بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن اليوم الاربعاء آخر التطورات في قطاع غزة بالاضافة إلى مناقشة "بيع واشنطن مقاتلات (إف 16) إلى أنقرة".
وقالت وكالة أنباء (أناضول) ان ذلك جاء في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين بحثا خلاله آخر التطورات في قطاع غزة حيث أكد فيدان لبلينكن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ب"أسرع وقت ممكن وبدء مفاوضات السلام الدائم".
وبشأن مصادقة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) أوضح الوزير التركي ان بروتوكول الانضمام مستمر وفي عهدة البرلمان.
وصادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي أمس الثلاثاء على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف خلال اجتماع في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة ومن المقرر إحالة ملف عضوية السويد إلى الجمعية العامة للبرلمان التركي للتصويت عليه.
وبخصوص بيع واشنطن مقاتلات (إف 16) إلى أنقرة أكد فيدان ان تركيا "تنتظر من الإدارة الأمريكية والكونغرس الامريكي التحرك وفقا لروح التحالف والوفاء بالالتزامات بينهما" بشأن بيع المقاتلات. (النهاية)
ا ع س / ن س ع
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