Wednesday, 27 December 2023 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في قطاع غزة

12/27/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 27 - 12 (كونا) -- بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن اليوم الاربعاء آخر التطورات في قطاع غزة بالاضافة إلى مناقشة "بيع واشنطن مقاتلات (إف 16) إلى أنقرة".
وقالت وكالة أنباء (أناضول) ان ذلك جاء في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين بحثا خلاله آخر التطورات في قطاع غزة حيث أكد فيدان لبلينكن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ب"أسرع وقت ممكن وبدء مفاوضات السلام الدائم".
وبشأن مصادقة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) أوضح الوزير التركي ان بروتوكول الانضمام مستمر وفي عهدة البرلمان.
وصادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي أمس الثلاثاء على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف خلال اجتماع في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة ومن المقرر إحالة ملف عضوية السويد إلى الجمعية العامة للبرلمان التركي للتصويت عليه.
وبخصوص بيع واشنطن مقاتلات (إف 16) إلى أنقرة أكد فيدان ان تركيا "تنتظر من الإدارة الأمريكية والكونغرس الامريكي التحرك وفقا لروح التحالف والوفاء بالالتزامات بينهما" بشأن بيع المقاتلات. (النهاية)

ا ع س / ن س ع


MENAFN27122023000071011013ID1107662610

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث