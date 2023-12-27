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(الداخلية) تفتتح مخفر شرطة مطار الكويت الدولي (1T)

12/27/2023 2:31:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء افتتاح مخفر شرطة مطار الكويت الدولي (1T) ومباشرة استقبال المراجعين ابتداء من يوم غد الخميس على مدار الساعة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن هذه الجهود جاءت انطلاقا من حرص المؤسسة الأمنية على مبدأ تحقيق التكامل الأمني بمختلف المواقع وعلى إعداد مخافر الشرطة وتحديثها على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات الأمنية الشاملة للمواطنين والمقيمين عبر استقبال الشكاوى والبلاغات ومكاتب التحقيق التابعة للادارة العامة للتحقيقات بالإضافة إلى الإدارات الجنائية والوقائية.
وذكر البيان أنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح سيكون هناك خطة شاملة لتطوير مراكز الشرطة في مختلف مناطق البلاد وذلك للارتقاء بالخدمات الأمنية. (النهاية)

ح م د / ا ع ب




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