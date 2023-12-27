Wednesday, 27 December 2023 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الشؤون): نتعاون مع وزارة الصحة لمعالجة الأحداث المدمنين في مركز علاج الإدمان

12/27/2023 2:31:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية عبدالعزيز المطيري عن تعاون وزارتي الشؤون والصحة لمعالجة وإعادة تأهيل المدمنين من الاحداث الجانحين المودعين بالدور الايوائية التابعة لإدارة رعاية الاحداث.
وقال المطيري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء انه انطلاقا من حرص (الشؤون) على المحافظة على النشء وسعيا نحو مساندة الدولة في القضاء على آفة المخدرات شكلت (الشؤون) لجنة دراسة حالات العفو الاميري وقضايا المخدرات للاحداث المنحرفين وحالات الاختبار القضائي والمودعين بالدور الايوائية.
واوضح ان اللجنة تعنى ببحث الحالات الملتحقة بالبرنامج التأهيلي العلاجي بالسجن المركزي وبحث حالات الاحداث المنحرفين او المعرضين للانحراف في قضايا الإدمان وتعاطي المخدرات.
واضاف ان اللجنة قامت من خلال تعاونها مع وزارة الداخلية ببحث 156 حالة من الملتحقين بالبرنامج التأهيلي في السجن المركزي فضلا عن اقتراب اللجنة من إنهاء بحث 175 حالة اخرى ضمن البرنامج العلاجي المصمم للحد من الادمان والتعاطي.
وحول آلية التعاون بين الشؤون والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني قال المطيري ان اللجنة نجحت في التنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في مركز الكويت لعلاج الادمان لاستقبال الاحداث الجانحين والمعرضين للانحراف من حالات المدمنين والاختبار القضائي لإعادة تأهيلهم علاجيا بالتعاون مع مختصين اجتماعيين ونفسيين من إدارة الاحداث.
واشار الى توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية (بشائر الخير) والمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) لتنظيم وعقد ورش ومحاضرات توعوية وندوات تدريبية للجهاز الفني الاشرافي بإدارة رعاية الاحداث لتطوير مهارات العاملين في التعامل مع فئة الاحداث الجانحين المصابين بآفة التعاطي والادمان.
ودعا المطيري إلى تضافر جهود جميع الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للحد ومكافحة آفة المخدرات وحماية النشء منها.
ومن جانبه اكد مدير إدارة رعاية الاحداث ونائب رئيس لجنة دراسة حالات العفو الاميري وقضايا المخدرات للاحداث المنحرفين في وزارة الشؤون الدكتور جاسم الكندري سعي ادارة الاحداث إلى إعادة تأهيل المعرضين للانحراف من النشء وفقا للمعايير المعتمدة تحت إشراف اختصاصيين نفسيين واجتماعيين من الكوادر الوطنية التي تمتلك خبرة وباعا كبيرا في التعامل مع الاحداث الجانحين.
واضاف ان إدارة رعاية الاحداث ولجنة دراسة حالات العفو الاميري وقضايا المخدرات للاحداث الجانحين تعتمد على استراتيجية منهجية ترتكز على محورين اولهما إعادة تأهيل المدمنين من الاحداث الجانحين نفسيا واجتماعيا داخل الدور الايوائية وإعادة دمجهم في المجتمع وتعزيز الوازع الديني لديهم ورأب أي صدع اسري من شأنه الحيلولة دون معالجة الاحداث ضحايا الادمان.
وقال إن ثاني المحورين فتح آفاق التعاون بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية تفعيلا للشراكة المجتمعية من اجل تضافر الجهود وتبادل الخبرات والإمكانات لمساندة الدولة في مكافحة تلك الآفة التي تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الشباب الكويتي.(النهاية) م ذ / ط أ ب

MENAFN27122023000071011013ID1107662608

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث