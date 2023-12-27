وحدة تنظيم التأمين تطبق نظام (بيمة) الإلكتروني مطلع يناير المقبل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت وحدة تنظيم التأمين الكويتية اليوم الأربعاء عن تطبيقها لنظام (بيمة) الإلكتروني الذي يتيح إصدار وتجديد وثيقة التأمين الإجباري للمركبات (ضد الغير) إلكترونيا وذلك في الاول من يناير المقبل وبشكل تجريبي في البداية.
وقال رئيس الوحدة محمد العتيبي في بيان ان نظام (بيمة) الإلكتروني يضمن خطوات بسيطة ومن أي جهاز ذكي عبر الموقع () موضحا ان اطلاق النظام يأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي لدولة الكويت وبالتعاون بين الوحدة وشركات التأمين المختلفة.
وأوضح العتيبي ان المرحلة المرحلة التجريبية الأولى ستخصص لتجديد الوثائق إلكترونيا للأفراد فقط (المركبة الخصوصية والدراجة النارية) "حيث بإمكان المتعاملين خلال المرحلة التجريبية الاختيار ما بين تجديد الوثيقة من خلال النظام الإلكتروني أو عن طريق مراجعة شركات التأمين المرخصة".
وأشار إلى ان الوثيقة الجديدة ترتبط بسجل إلكتروني يمكن لصاحب الوثيقة من معرفة كافة المعلومات المتعلقة بها من خلال المسح الإلكتروني على رمز (كيو ار كود) والذي تحمله الوثيقة فيما سيتم الإعلان عن موعد الانتقال الكامل لتطبيق الوثيقة الإلكترونية لاحقا بعد تقييم نتائج المرحلة التجريبية.
وذكر انه بعد انتهاء الفترة التجريبية سيتم استبدال وثيقة التأمين الإجباري للمركبات (بيمة ضد الغير) الحالية الصادرة عن شركات التأمين بالوثيقة الإلكترونية التي تحمل (كيو ار كود QR CODE) المرتبطة بسجل إلكتروني.
وقال ان النظام الجديد يجسد حرص وتعاون الجهات الحكومية على رقمنة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين انطلاقا من استراتيجية الوحدة (2023 - 2026) والتي تستهدف رقمنة قطاع التأمين وتعزيز بيئة الأعمال التكنولوجية للعاملين والمتعاملين في القطاع.
ووجه العتيبي الشكر الى وزارة الداخلية واتحاد وشركات التأمين والعاملين في الوحدة على تعاونهم وتفاعلهم في سبيل إنجاز هذا المشروع الإلكتروني الحيوي.
من جانبه قال نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان ان إطلاق الوثيقة الإلكترونية يأتي تطبيقا للقرارات التنظيمية الخاصة بضوابط رقابية في مجالات أنشطة التأمين بالإضافة الى تنظيم أنشطة سوق التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية.
وأشار الى ان نظام (بيمة) يأتي ضمن تنمية أنشطة التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية فضلا على توفير حماية للمتعاملين في الأنشطة التأمينية.
واكد السنان أن الوحدة لن تدخر جهدا خلال المرحلة المقبلة وبالتعاون مع الجهات الأخرى في متابعة وتقييم نتائج المرحلة الأول وتطوير الوثيقة وآليات العمل بحسب ما تقتضيه الحاجة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمة المتميزة.
يذكر أن وحدة تنظيم التأمين تأسست وفقا للقانون رقم 25 لعام 2019 وتقوم بموجبه بتنظيم نشاط التأمين المحلي والرقابة عليه وتطوير ادواته بما يتوافق مع احدث الإجراءات المعمول بها عالميا.(النهاية)
س م ر / ط أ ب
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