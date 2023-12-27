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وحدة تنظيم التأمين تطبق نظام (بيمة) الإلكتروني مطلع يناير المقبل

12/27/2023 2:31:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت وحدة تنظيم التأمين الكويتية اليوم الأربعاء عن تطبيقها لنظام (بيمة) الإلكتروني الذي يتيح إصدار وتجديد وثيقة التأمين الإجباري للمركبات (ضد الغير) إلكترونيا وذلك في الاول من يناير المقبل وبشكل تجريبي في البداية.
وقال رئيس الوحدة محمد العتيبي في بيان ان نظام (بيمة) الإلكتروني يضمن خطوات بسيطة ومن أي جهاز ذكي عبر الموقع () موضحا ان اطلاق النظام يأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي لدولة الكويت وبالتعاون بين الوحدة وشركات التأمين المختلفة.
وأوضح العتيبي ان المرحلة المرحلة التجريبية الأولى ستخصص لتجديد الوثائق إلكترونيا للأفراد فقط (المركبة الخصوصية والدراجة النارية) "حيث بإمكان المتعاملين خلال المرحلة التجريبية الاختيار ما بين تجديد الوثيقة من خلال النظام الإلكتروني أو عن طريق مراجعة شركات التأمين المرخصة".
وأشار إلى ان الوثيقة الجديدة ترتبط بسجل إلكتروني يمكن لصاحب الوثيقة من معرفة كافة المعلومات المتعلقة بها من خلال المسح الإلكتروني على رمز (كيو ار كود) والذي تحمله الوثيقة فيما سيتم الإعلان عن موعد الانتقال الكامل لتطبيق الوثيقة الإلكترونية لاحقا بعد تقييم نتائج المرحلة التجريبية.
وذكر انه بعد انتهاء الفترة التجريبية سيتم استبدال وثيقة التأمين الإجباري للمركبات (بيمة ضد الغير) الحالية الصادرة عن شركات التأمين بالوثيقة الإلكترونية التي تحمل (كيو ار كود QR CODE) المرتبطة بسجل إلكتروني.
وقال ان النظام الجديد يجسد حرص وتعاون الجهات الحكومية على رقمنة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين انطلاقا من استراتيجية الوحدة (2023 - 2026) والتي تستهدف رقمنة قطاع التأمين وتعزيز بيئة الأعمال التكنولوجية للعاملين والمتعاملين في القطاع.
ووجه العتيبي الشكر الى وزارة الداخلية واتحاد وشركات التأمين والعاملين في الوحدة على تعاونهم وتفاعلهم في سبيل إنجاز هذا المشروع الإلكتروني الحيوي.
من جانبه قال نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان ان إطلاق الوثيقة الإلكترونية يأتي تطبيقا للقرارات التنظيمية الخاصة بضوابط رقابية في مجالات أنشطة التأمين بالإضافة الى تنظيم أنشطة سوق التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية.
وأشار الى ان نظام (بيمة) يأتي ضمن تنمية أنشطة التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية فضلا على توفير حماية للمتعاملين في الأنشطة التأمينية.
واكد السنان أن الوحدة لن تدخر جهدا خلال المرحلة المقبلة وبالتعاون مع الجهات الأخرى في متابعة وتقييم نتائج المرحلة الأول وتطوير الوثيقة وآليات العمل بحسب ما تقتضيه الحاجة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمة المتميزة.
يذكر أن وحدة تنظيم التأمين تأسست وفقا للقانون رقم 25 لعام 2019 وتقوم بموجبه بتنظيم نشاط التأمين المحلي والرقابة عليه وتطوير ادواته بما يتوافق مع احدث الإجراءات المعمول بها عالميا.(النهاية)

س م ر / ط أ ب




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