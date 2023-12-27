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الرئيس التركي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور 49 بالمئة

12/27/2023 2:31:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 27 - 12 (كونا) -- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا للعام المقبل 2024 بنسبة 49 بالمئة إلى ما يعادل نحو 580 دولارا.
وقال أردوغان في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) "الحد الأدنى الصافي للأجور لعام 2024 سيكون 17002 ليرة تركية (نحو 580 دولارا)".
وأضاف أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 49 بالمئة معربا عن تمنياته بأن يجلب الحد الأدنى الجديد للأجور الخير لتركيا وشعبها.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام من المناقشات التي أجرتها لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا.
ويتوقع أن تساعد هذه الزيادة في تعزيز القوة الشرائية بين العمال الذين يحصل أكثر من ثلثهم على الحد الأدنى للأجور.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال التركية إرغون أتالاي في تصريحات صحفية إنهم طلبوا مبلغ 18 ألف ليرة تركية مع مفاوضات نصف سنوية ولكن رفض طلبهم.
وسيكون الحد الأدنى للأجور المعلن عنه اليوم ثابتا طوال عام 2024 ولن تكون هناك مفاوضات أخرى لرفعه حتى العام المقبل.
يأتي هذا في ظل ارتفاع طفيف لمعدل التضخم في تركيا في نوفمبر إلى 98ر61 بالمئة من 36ر61 بالمئة في أكتوبر.
وفي الشهر الماضي قال البنك المركزي التركي إن تشديد السياسة النقدية سيكتمل خلال فترة قصيرة.
وذكر أن الطلب المحلي يبدو معتدلا ومع ذلك فإن مستواه المرتفع الحالي إلى جانب ثبات أسعار الخدمات والمخاطر الجيوسياسية "يبقي ضغوط التضخم قائمة". (النهاية)

ا ع س / ه س ص



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