الرئيس التركي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور 49 بالمئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 27 - 12 (كونا) -- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا للعام المقبل 2024 بنسبة 49 بالمئة إلى ما يعادل نحو 580 دولارا.
وقال أردوغان في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) "الحد الأدنى الصافي للأجور لعام 2024 سيكون 17002 ليرة تركية (نحو 580 دولارا)".
وأضاف أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 49 بالمئة معربا عن تمنياته بأن يجلب الحد الأدنى الجديد للأجور الخير لتركيا وشعبها.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام من المناقشات التي أجرتها لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا.
ويتوقع أن تساعد هذه الزيادة في تعزيز القوة الشرائية بين العمال الذين يحصل أكثر من ثلثهم على الحد الأدنى للأجور.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال التركية إرغون أتالاي في تصريحات صحفية إنهم طلبوا مبلغ 18 ألف ليرة تركية مع مفاوضات نصف سنوية ولكن رفض طلبهم.
وسيكون الحد الأدنى للأجور المعلن عنه اليوم ثابتا طوال عام 2024 ولن تكون هناك مفاوضات أخرى لرفعه حتى العام المقبل.
يأتي هذا في ظل ارتفاع طفيف لمعدل التضخم في تركيا في نوفمبر إلى 98ر61 بالمئة من 36ر61 بالمئة في أكتوبر.
وفي الشهر الماضي قال البنك المركزي التركي إن تشديد السياسة النقدية سيكتمل خلال فترة قصيرة.
وذكر أن الطلب المحلي يبدو معتدلا ومع ذلك فإن مستواه المرتفع الحالي إلى جانب ثبات أسعار الخدمات والمخاطر الجيوسياسية "يبقي ضغوط التضخم قائمة". (النهاية)
ا ع س / ه س ص
MENAFN27122023000071011013ID1107662606
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.