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منتخب الكويت للغولف يحقق ذهبية وفضية بالبطولة الخليجية في مسقط

12/27/2023 2:31:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي

مسقط - 27 - 12 (كونا) -- حقق منتخب الكويت للغولف اليوم الأربعاء ميدالية ذهبية وأخرى فضية في البطولة الخليجية للفئات العمرية والفتيات للغولف التي تستضيفها سلطنة عمان.
وقال الأمين العام للنادي الكويتي للغولف ورئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة مازن الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللاعب الكويتي سالم العبكل حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة (فئة الفردي) تحت 16 سنة.
وأضاف أنه في بطولة (فئة الفرق) حصل اللاعبان بدر الأنصاري وسالم العبكل على المركز الثاني والميدالية الفضية تحت 16 سنة مشيرا إلى أن هذه البطولة الخليجية هي الثالثة التي يحصل فيها العبكل على المركز الأول على التوالي.
وأكد الأنصاري أهمية هذه البطولة التي تجمع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والهادفة الى الارتقاء بلعبة الغولف وكوادرها للوصول بهم الى البطولات الإقليمية والدولية.
وأفاد بأن مشاركة المنتخب الكويتي في هذه البطولة الخليجية من شأنها الإسهام في بناء جيل من اللاعبين المميزين إضافة إلى إكسابهم مهارات وخبرات جديدة تمكنهم من تمثيل الكويت بصورة لائقة ومشرفة في جميع المحافل الرياضية.
وهذه البطولة نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان ممثلة في الاتحاد العماني للغولف وأقيمت على مدى ثلاثة أيام في نادي (غلا للغولف) في مسقط وشاركت فيها 5 دول خليجية هي سلطنة عمان والكويت والإمارات والسعودية وقطر. (النهاية)

ن ف ع / ه س ص



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