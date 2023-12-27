منتخب الكويت للغولف يحقق ذهبية وفضية بالبطولة الخليجية في مسقط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي
مسقط - 27 - 12 (كونا) -- حقق منتخب الكويت للغولف اليوم الأربعاء ميدالية ذهبية وأخرى فضية في البطولة الخليجية للفئات العمرية والفتيات للغولف التي تستضيفها سلطنة عمان.
وقال الأمين العام للنادي الكويتي للغولف ورئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة مازن الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللاعب الكويتي سالم العبكل حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة (فئة الفردي) تحت 16 سنة.
وأضاف أنه في بطولة (فئة الفرق) حصل اللاعبان بدر الأنصاري وسالم العبكل على المركز الثاني والميدالية الفضية تحت 16 سنة مشيرا إلى أن هذه البطولة الخليجية هي الثالثة التي يحصل فيها العبكل على المركز الأول على التوالي.
وأكد الأنصاري أهمية هذه البطولة التي تجمع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والهادفة الى الارتقاء بلعبة الغولف وكوادرها للوصول بهم الى البطولات الإقليمية والدولية.
وأفاد بأن مشاركة المنتخب الكويتي في هذه البطولة الخليجية من شأنها الإسهام في بناء جيل من اللاعبين المميزين إضافة إلى إكسابهم مهارات وخبرات جديدة تمكنهم من تمثيل الكويت بصورة لائقة ومشرفة في جميع المحافل الرياضية.
وهذه البطولة نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان ممثلة في الاتحاد العماني للغولف وأقيمت على مدى ثلاثة أيام في نادي (غلا للغولف) في مسقط وشاركت فيها 5 دول خليجية هي سلطنة عمان والكويت والإمارات والسعودية وقطر. (النهاية)
ن ف ع / ه س ص
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