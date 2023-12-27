الزرقاء:مشاركون بندوة يوصون بإقامة متحف للحياة الطبيعية بالأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 27 كانون الأول(بترا)-عمر ضمرة-أوصى المشاركون في ندوة علمية بضرورة إقامة متحف للحياة الطبيعية في الأردن لعرض المستحاثات المكتشفة في الزرقاء وباقي محافظات المملكة وإنشاء الدارة للسياحة الثقافية، وهي دارة الملك عبدالله الأول،وإطلاق مسارات السياحة الثقافية في وادي الزرقاء وربطها مع محافظتي عمان وجرش .

جاء ذلك ،خلال الندوة الثقافية العلمية، التي أقيمت في قاعة جمعية الاصلاح والتوجيه الاجتماعي الخيرية بعنوان "الزرقاء والهاشميون ومسارات الإيلاف القرشي،والتي أقيمت بالتعاون مع الجامعة الهاشمية ومنتدى الهاشمية الثقافي وعدد من الهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني.

وتحدث أستاذ علم الآثار والتاريخ بالجامعة الهاشمية الباحث الدكتور محمد وهيب،عن تراث مدينة الزرقاء ومراحل تطور ونشأة المدينة منذ عام 1921،حيث تم عرض تسلسل الحقب التاريخية في الزرقاء، وعالمية الإرث الحضاري الذي تم إكتشافه وتوثيقه منذ العصور الحجرية، وحتى وقتنا الحاضر ،خاصة إكتشاف أماكن العصور الحجرية على طول إمتداد وادي الزرقاء ووادي الظليل .

وأشار إلى خربة جريبا وخربة الرصيفة، لافتاً إلى ان الزرقاء أصبحت مستقراً للحضارات في العصور البرونزية،والحديدية ،والكلاسيكية، سيما حضارة جريبا ومنشآتها المائية، إضافة إلى الطرق الدولية العابرة للزرقاء مثل :طريق تراجان عبر بلدة الهاشمية .

وأوضح أن الزرقاء ظهرت على خرائط العالم القديم ،مثل: خارطة بوتنجر وكانت تسمى (حتيت) ،وخلال العصور البيزنطية والإسلامية أصبحت الزرقاء ومنطقتي السخنة ووادي الحجر، محطة لطريق إيلاف قريش ،وهو الطريق الذي سلكه الرسول الكريم قبل البعثة، وإرتباطه بغزة هاشم في فلسطين .

كما تطرق الى إرتباط الزرقاء وبلدياتها السبعة بالهاشميين منذ نشأتها ،والزيارات المتكرره للمرحوم الملك عبدالله الاول المؤسس ،حيث تجري الجهود حالياً لانشاء دارة الملك عبدالله الأول في الزرقاء،مشيداً بجهود الملك عبدالله الثاني واهتمامه المتواصل بالزرقاء والتواصل المستمر من خلال الزيارات المتكررة لها.

وكان أكد رئيسا جمعية الغصلاح والتوجيه الاجتماعي الخيرية محمد الهياجنة ومنتدى الهاشمية الثقافي خالد الزيود في بداية الندوة،على ضرورة الحراك الثقافي ورسالة التنوير المجتمعية.

--(بترا)

ع ض/ ع ط

27/12/2023 20:48:41

