الزرقاء:مشاركون بندوة يوصون بإقامة متحف للحياة الطبيعية بالأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 27 كانون الأول(بترا)-عمر ضمرة-أوصى المشاركون في ندوة علمية بضرورة إقامة متحف للحياة الطبيعية في الأردن لعرض المستحاثات المكتشفة في الزرقاء وباقي محافظات المملكة وإنشاء الدارة للسياحة الثقافية، وهي دارة الملك عبدالله الأول،وإطلاق مسارات السياحة الثقافية في وادي الزرقاء وربطها مع محافظتي عمان وجرش .
جاء ذلك ،خلال الندوة الثقافية العلمية، التي أقيمت في قاعة جمعية الاصلاح والتوجيه الاجتماعي الخيرية بعنوان "الزرقاء والهاشميون ومسارات الإيلاف القرشي،والتي أقيمت بالتعاون مع الجامعة الهاشمية ومنتدى الهاشمية الثقافي وعدد من الهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني.
وتحدث أستاذ علم الآثار والتاريخ بالجامعة الهاشمية الباحث الدكتور محمد وهيب،عن تراث مدينة الزرقاء ومراحل تطور ونشأة المدينة منذ عام 1921،حيث تم عرض تسلسل الحقب التاريخية في الزرقاء، وعالمية الإرث الحضاري الذي تم إكتشافه وتوثيقه منذ العصور الحجرية، وحتى وقتنا الحاضر ،خاصة إكتشاف أماكن العصور الحجرية على طول إمتداد وادي الزرقاء ووادي الظليل .
وأشار إلى خربة جريبا وخربة الرصيفة، لافتاً إلى ان الزرقاء أصبحت مستقراً للحضارات في العصور البرونزية،والحديدية ،والكلاسيكية، سيما حضارة جريبا ومنشآتها المائية، إضافة إلى الطرق الدولية العابرة للزرقاء مثل :طريق تراجان عبر بلدة الهاشمية .
وأوضح أن الزرقاء ظهرت على خرائط العالم القديم ،مثل: خارطة بوتنجر وكانت تسمى (حتيت) ،وخلال العصور البيزنطية والإسلامية أصبحت الزرقاء ومنطقتي السخنة ووادي الحجر، محطة لطريق إيلاف قريش ،وهو الطريق الذي سلكه الرسول الكريم قبل البعثة، وإرتباطه بغزة هاشم في فلسطين .
كما تطرق الى إرتباط الزرقاء وبلدياتها السبعة بالهاشميين منذ نشأتها ،والزيارات المتكرره للمرحوم الملك عبدالله الاول المؤسس ،حيث تجري الجهود حالياً لانشاء دارة الملك عبدالله الأول في الزرقاء،مشيداً بجهود الملك عبدالله الثاني واهتمامه المتواصل بالزرقاء والتواصل المستمر من خلال الزيارات المتكررة لها.
وكان أكد رئيسا جمعية الغصلاح والتوجيه الاجتماعي الخيرية محمد الهياجنة ومنتدى الهاشمية الثقافي خالد الزيود في بداية الندوة،على ضرورة الحراك الثقافي ورسالة التنوير المجتمعية.
--(بترا)
ع ض/ ع ط
27/12/2023 20:48:41
MENAFN27122023000117011021ID1107662604
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