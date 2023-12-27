تربية النواب تتمنى النجاح للطلبة بامتحانات التوجيهي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الاول-(بترا)- أعربت لجنة التربية والتعليم النيابية، عن امنياتها بالتوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة في الامتحانات التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، والتي تبدأ غدا الخميس.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أنها تتابع الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات مؤكدة استعدادها لتلقي كل ملاحظات الطلبة على سير الامتحانات داعية الطلبة إلى ضرورة التقدم للامتحانات بصورة إيجابية، من أجل نتائج إيجابية تساعدهم على عبور هذه المرحلة إلى المرحلة التالية في مسار التعليم العالي.

ويتقدم الطلبة غدًا لامتحان التربية الإسلامية، حيث بلغ عدد المشتركين للتقدم للامتحان في يومه الأول 24415 موزعين كالآتي: العلمي 9819، الأدبي 11352، الشرعي 28، الصناعي980، الاقتصاد المنزلي 1208، الزراعي 808، الفندقي 220.

--(بترا)

م خ / ع ط

27/12/2023 20:38:56