Wednesday, 27 December 2023 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الامم المتحدة: الدمار نتيجة العدوان الاسرائلي يعيق إيصال المساعدات لسكان غزة

12/27/2023 2:31:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 27 كانون الاول (بترا) قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم أن حجم الهجمات والدمار نتيجة العدوان الاسرائلي يعيق إيصال المساعدات لسكان غزة.
وقال المكتب في بيان صحفي ان التحديات التشغيلية الناجمة عن انعدام الأمن والطرق المغلقة وندرة الوقود تعيق الاستجابة الإنسانية محذرا من تأثير انقطاع الاتصالات على جهود الإغاثة، حيث لا يزال الوصول إلى خدمة الاتصالات والإنترنت غير موثوق.
الى ذلك، قالت الامم المتحدة ان برنامج الأغذية العالمي تمكن خلال الايام الماضية من الوصول إلى حوالي نصف مليون نازح في ملاجئ الأمم المتحدة جنوب وادي غزة من خلال تقديم الطرود الغذائية ودقيق القمح والبسكويت عالي الطاقة والمكملات الغذائية.
ويساعد برنامج الأغذية العالمي أيضًا آلاف الأشخاص خارج الملاجئ عبر نقاط التوزيع الشريكة والمطابخ المجتمعية، وتعمل الوكالة على توصيل 50 طنًا من دقيق القمح إلى أكثر من 12 مخبزًا في غزة.
-- (بترا)
م د/ ع ط
27/12/2023 20:34:52

MENAFN27122023000117011021ID1107662601

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث