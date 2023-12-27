الامم المتحدة: الدمار نتيجة العدوان الاسرائلي يعيق إيصال المساعدات لسكان غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 27 كانون الاول (بترا) قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم أن حجم الهجمات والدمار نتيجة العدوان الاسرائلي يعيق إيصال المساعدات لسكان غزة.

وقال المكتب في بيان صحفي ان التحديات التشغيلية الناجمة عن انعدام الأمن والطرق المغلقة وندرة الوقود تعيق الاستجابة الإنسانية محذرا من تأثير انقطاع الاتصالات على جهود الإغاثة، حيث لا يزال الوصول إلى خدمة الاتصالات والإنترنت غير موثوق.

الى ذلك، قالت الامم المتحدة ان برنامج الأغذية العالمي تمكن خلال الايام الماضية من الوصول إلى حوالي نصف مليون نازح في ملاجئ الأمم المتحدة جنوب وادي غزة من خلال تقديم الطرود الغذائية ودقيق القمح والبسكويت عالي الطاقة والمكملات الغذائية.

ويساعد برنامج الأغذية العالمي أيضًا آلاف الأشخاص خارج الملاجئ عبر نقاط التوزيع الشريكة والمطابخ المجتمعية، وتعمل الوكالة على توصيل 50 طنًا من دقيق القمح إلى أكثر من 12 مخبزًا في غزة.

-- (بترا)

م د/ ع ط

27/12/2023 20:34:52