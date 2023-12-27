الامم المتحدة: الدمار نتيجة العدوان الاسرائلي يعيق إيصال المساعدات لسكان غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 27 كانون الاول (بترا) قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم أن حجم الهجمات والدمار نتيجة العدوان الاسرائلي يعيق إيصال المساعدات لسكان غزة.
وقال المكتب في بيان صحفي ان التحديات التشغيلية الناجمة عن انعدام الأمن والطرق المغلقة وندرة الوقود تعيق الاستجابة الإنسانية محذرا من تأثير انقطاع الاتصالات على جهود الإغاثة، حيث لا يزال الوصول إلى خدمة الاتصالات والإنترنت غير موثوق.
الى ذلك، قالت الامم المتحدة ان برنامج الأغذية العالمي تمكن خلال الايام الماضية من الوصول إلى حوالي نصف مليون نازح في ملاجئ الأمم المتحدة جنوب وادي غزة من خلال تقديم الطرود الغذائية ودقيق القمح والبسكويت عالي الطاقة والمكملات الغذائية.
ويساعد برنامج الأغذية العالمي أيضًا آلاف الأشخاص خارج الملاجئ عبر نقاط التوزيع الشريكة والمطابخ المجتمعية، وتعمل الوكالة على توصيل 50 طنًا من دقيق القمح إلى أكثر من 12 مخبزًا في غزة.
-- (بترا)
م د/ ع ط
27/12/2023 20:34:52
MENAFN27122023000117011021ID1107662601
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