المنتخب الوطني لكرة اليد يلتقي نظيره العماني في 3 مباريات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- يتوجه وفد المنتخب الوطني لكرة اليد يوم غد الخميس إلى العاصمة العُمانية مسقط، وذلك لملاقاة المنتخب العُماني الشقيق في 3 مباريات ودية.
ويأتي المعسكر التدريبي ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب، المقررة في السعودية خلال شهر تموز المقبل، خصوصا وأن قائمة المنتخب المسافرة إلى هذا المعسكر تضم في غالبيتها لاعبي المنتخب الوطني للشباب، بينما يستعد المنتخب العماني الشقيق للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال التي تقام في البحرين خلال شهر كانون الثاني المقبل.
ويرأس وفد المنتخب الوطني عضو مجلس إدارة الاتحاد سليم العياصرة، ويضم المدير الفني محمد عبد الرحمن، ومساعده محمد طه، ومدرب الحراس مروان جميل، والإداري نادر منير، والمعالج شادي السكران، ومحلل الأداء عبدالهادي عتيق، إلى جانب كل من اللاعبين سفيان أبو رمان وحسام عشا وسيف خليفة وعلي جعارة وقصي سعيد وحمزة عبيدات وأحمد عنانزة وأحمد العطابي وخليل العطابي وورد الحرافشة وأحمد عبيدات وبشار عبيدات وخالد عزالدين وإبراهيم أبو رمان وقيس يعقوب وعثمان شهاب ويزن فتح الله وأنس مفيد.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
27/12/2023 20:32:56
MENAFN27122023000117011021ID1107662599
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