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المنتخب الوطني لكرة اليد يلتقي نظيره العماني في 3 مباريات

12/27/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- يتوجه وفد المنتخب الوطني لكرة اليد يوم غد الخميس إلى العاصمة العُمانية مسقط، وذلك لملاقاة المنتخب العُماني الشقيق في 3 مباريات ودية.
ويأتي المعسكر التدريبي ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب، المقررة في السعودية خلال شهر تموز المقبل، خصوصا وأن قائمة المنتخب المسافرة إلى هذا المعسكر تضم في غالبيتها لاعبي المنتخب الوطني للشباب، بينما يستعد المنتخب العماني الشقيق للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال التي تقام في البحرين خلال شهر كانون الثاني المقبل.
ويرأس وفد المنتخب الوطني عضو مجلس إدارة الاتحاد سليم العياصرة، ويضم المدير الفني محمد عبد الرحمن، ومساعده محمد طه، ومدرب الحراس مروان جميل، والإداري نادر منير، والمعالج شادي السكران، ومحلل الأداء عبدالهادي عتيق، إلى جانب كل من اللاعبين سفيان أبو رمان وحسام عشا وسيف خليفة وعلي جعارة وقصي سعيد وحمزة عبيدات وأحمد عنانزة وأحمد العطابي وخليل العطابي وورد الحرافشة وأحمد عبيدات وبشار عبيدات وخالد عزالدين وإبراهيم أبو رمان وقيس يعقوب وعثمان شهاب ويزن فتح الله وأنس مفيد.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
27/12/2023 20:32:56

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