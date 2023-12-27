مجموعة المطار الدولي تطلق حملة تبرعات لقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- أطلقت مجموعة المطار الدولي حملة تبرعات على مستوى الشركة لدعم الجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لتوفير الدعم والاحتياجات الطارئة والأساسية للأهل في غزة من مواد إغاثية وغذائية وطبية وغيرها.
وبحسب بيان اليوم الأربعاء؛ قدمت مؤسسة مجموعة المطار الدولي- الذراع التنفيذي لأنشطة المسؤولية الاجتماعية للمجموعة، ما مجموعه 25 ألف دينار، إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية نيابة عن الشركة، تقديرًا للمساهمات القيّمة التي قدمها فريق العمل.
وقال المجموعة، إن المبادرة أسهمت في تعزيز الجهد الجماعي الذي من شأنه المساعدة في إحداث فارق ملحوظ في حياة أولئك الذين يواجهون مِحَنًا وشدائد هائلة.
وتعاونت مجموعة المطار الدولي مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم مبادرة تعبئة الطرود الغذائية، التي تهدف إلى توفير سبل العيش الأساسية لأهل غزّة.
وتطوع مجموعة من موظفات وموظفي مجموعة المطار الدولي بوقتهم وجهدهم للمشاركة في هذه المبادرة التي أُقيمت مؤخرًا في مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في محافظة المفرق.
وعلاوة على ذلك؛ شارك فريق عمل مجموعة المطار الدولي من مختلف الإدارات في حملة للتبرع بالدم نُظّمت بالتعاون مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة. ونتيجة لذلك، جُمع أكثر من 130 وحدة دم لأهل غزّة.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة المجموعة عمر المصري، إن وحدة الفريق أعظم قوة في وقت المحن والشدائد، مما يجسد التضامن الاجتماعي مع أولئك الذين يواجهون صعوبات لا يمكن تصورها.
وأعرب أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، عن تقديره جهد مجموعة المطار الدولي وموظفيه لدعم حملة "لأهلنا في غزة"، مؤكدا الاستمرار في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية من مختلف أنواعها برا وجوا وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية إلى غزة.
--(بترا)
ع ن/ع ط
27/12/2023 20:31:22
MENAFN27122023000117011021ID1107662598
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