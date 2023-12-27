Wednesday, 27 December 2023 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجموعة المطار الدولي تطلق حملة تبرعات لقطاع غزة

12/27/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- أطلقت مجموعة المطار الدولي حملة تبرعات على مستوى الشركة لدعم الجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لتوفير الدعم والاحتياجات الطارئة والأساسية للأهل في غزة من مواد إغاثية وغذائية وطبية وغيرها.
وبحسب بيان اليوم الأربعاء؛ قدمت مؤسسة مجموعة المطار الدولي- الذراع التنفيذي لأنشطة المسؤولية الاجتماعية للمجموعة، ما مجموعه 25 ألف دينار، إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية نيابة عن الشركة، تقديرًا للمساهمات القيّمة التي قدمها فريق العمل.
وقال المجموعة، إن المبادرة أسهمت في تعزيز الجهد الجماعي الذي من شأنه المساعدة في إحداث فارق ملحوظ في حياة أولئك الذين يواجهون مِحَنًا وشدائد هائلة.
وتعاونت مجموعة المطار الدولي مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم مبادرة تعبئة الطرود الغذائية، التي تهدف إلى توفير سبل العيش الأساسية لأهل غزّة.
وتطوع مجموعة من موظفات وموظفي مجموعة المطار الدولي بوقتهم وجهدهم للمشاركة في هذه المبادرة التي أُقيمت مؤخرًا في مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في محافظة المفرق.
وعلاوة على ذلك؛ شارك فريق عمل مجموعة المطار الدولي من مختلف الإدارات في حملة للتبرع بالدم نُظّمت بالتعاون مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة. ونتيجة لذلك، جُمع أكثر من 130 وحدة دم لأهل غزّة.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة المجموعة عمر المصري، إن وحدة الفريق أعظم قوة في وقت المحن والشدائد، مما يجسد التضامن الاجتماعي مع أولئك الذين يواجهون صعوبات لا يمكن تصورها.
وأعرب أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، عن تقديره جهد مجموعة المطار الدولي وموظفيه لدعم حملة "لأهلنا في غزة"، مؤكدا الاستمرار في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية من مختلف أنواعها برا وجوا وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية إلى غزة.
--(بترا)
ع ن/ع ط
27/12/2023 20:31:22

MENAFN27122023000117011021ID1107662598

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث