بحث التعاون بين العقبة الخاصة والجامعة الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 27 كانون أول(بترا)-أمين المعايطة- بحث مفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عبد الله النجادات مع رئيس الجامعة الأردنية-فرع العقبة، الدكتور نزيه البطوش أوجه التعاون لتحسين وتطوير البنية التحتية والفوقية في الجامعة.
وأكد النجادات حرص السلطة على تعزيز النهج التشاركي والتعاوني مع مختلف الجهات والمؤسسات وأهمية الشراكة مع قطاع التعليم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تحسين البنية التحتية والفوقية، وزيادة المساحات الخضراء والمنظر الجمالي للجامعة بما ينعكس على الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.
وعرض النجادات أهم المشاريع المستقبلية التي طرحتها السلطة بهدف تطوير البنية التحتية التي تسهم في توفير الخدمات التي تحقق الرفاهية للمواطنين، مشيرا إلى أن السلطة تقوم بتحديث المخطط الشمولي للعقبة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ولفت إلى أنه من أهم العطاءات التي تم طرحها لهذه الغاية إنشاء وتطوير المرافق العامة، ومتنزه العقبة ومسار الدراجات الهوائية، إضافة لوضع خطة للتعامل مع الموسم الشتوي الحالي.
من جانبه أكد الدكتور البطوش أن الجامعة الأردنية فرع العقبة، تعمل كفريق واحد مع السلطة في رفد المنطقة بالتخصصات الجامعية التي يحتاجها سوق العمل من خلال تخريج أفواج من الشباب يمتلك العلم والمعرفة لسد احتياجات المؤسسات والشركات من الكوادر المتخصصة.
وثمن البطوش، دعم السلطة للجامعة من خلال المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء داخل الحرم الجامعي وصيانة مظلات الانتظار للطلاب، مشيرا الى أن هذه الخدمات تسهم في تحسين وتطوير البيئة التعليمية للطلبة.
وأعرب عن أمله في أن تقوم السلطة بمساعدة الجامعة على تحسين مداخل الجامعة لتحقيق السلامة المرورية للطلبة.
--(بترا)
ا م/ب ع/ ع ط
27/12/2023 20:14:16
MENAFN27122023000117011021ID1107662597
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