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بحث التعاون بين العقبة الخاصة والجامعة الأردنية

12/27/2023 2:31:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 27 كانون أول(بترا)-أمين المعايطة- بحث مفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عبد الله النجادات مع رئيس الجامعة الأردنية-فرع العقبة، الدكتور نزيه البطوش أوجه التعاون لتحسين وتطوير البنية التحتية والفوقية في الجامعة.
وأكد النجادات حرص السلطة على تعزيز النهج التشاركي والتعاوني مع مختلف الجهات والمؤسسات وأهمية الشراكة مع قطاع التعليم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تحسين البنية التحتية والفوقية، وزيادة المساحات الخضراء والمنظر الجمالي للجامعة بما ينعكس على الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.
وعرض النجادات أهم المشاريع المستقبلية التي طرحتها السلطة بهدف تطوير البنية التحتية التي تسهم في توفير الخدمات التي تحقق الرفاهية للمواطنين، مشيرا إلى أن السلطة تقوم بتحديث المخطط الشمولي للعقبة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ولفت إلى أنه من أهم العطاءات التي تم طرحها لهذه الغاية إنشاء وتطوير المرافق العامة، ومتنزه العقبة ومسار الدراجات الهوائية، إضافة لوضع خطة للتعامل مع الموسم الشتوي الحالي.
من جانبه أكد الدكتور البطوش أن الجامعة الأردنية فرع العقبة، تعمل كفريق واحد مع السلطة في رفد المنطقة بالتخصصات الجامعية التي يحتاجها سوق العمل من خلال تخريج أفواج من الشباب يمتلك العلم والمعرفة لسد احتياجات المؤسسات والشركات من الكوادر المتخصصة.
وثمن البطوش، دعم السلطة للجامعة من خلال المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء داخل الحرم الجامعي وصيانة مظلات الانتظار للطلاب، مشيرا الى أن هذه الخدمات تسهم في تحسين وتطوير البيئة التعليمية للطلبة.
وأعرب عن أمله في أن تقوم السلطة بمساعدة الجامعة على تحسين مداخل الجامعة لتحقيق السلامة المرورية للطلبة.
--(بترا)
ا م/ب ع/ ع ط
27/12/2023 20:14:16

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