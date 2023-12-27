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الوحدات يشتكي لاتحاد الكرة وشباب العقبة يوضّح

12/27/2023 2:31:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- قدم نادي الوحدات شكوى للاتحاد الأردني لكرة القدم بداعي إشراك فريق شباب العقبة للاعبٍ محروم خلال لقاء الفريقين بالدوري في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.
وأوضح الوحدات في خطابه الرسمي للاتحاد أن العقبة خالف التعليمات بإشراكه لاعب محروم.
بدوره قال نادي شباب العقبة على موقعه الرسمي، إنه وبخصوص ورود شكوى حول مشاركة اللاعب يزن شوكت أمام نادي الوحدات، مشيرا الى انه تم خلال اجتماع اللجنة في اتحاد الكرة يوم المباراة مخاطبة النادي وإبلاغه بالحرمان يوم الأحد الماضي، بعد المباراة.
وأضاف إن هناك نظاما إلكترونيا يبين أسماء اللاعبين المحرومين، لافتا الى أن اللاعب متاح يوم المباراة فيما سيكون الحرمان الثاني للمباراة المقبلة.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
27/12/2023 20:12:12

MENAFN27122023000117011021ID1107662596

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