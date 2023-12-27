الوحدات يشتكي لاتحاد الكرة وشباب العقبة يوضّح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- قدم نادي الوحدات شكوى للاتحاد الأردني لكرة القدم بداعي إشراك فريق شباب العقبة للاعبٍ محروم خلال لقاء الفريقين بالدوري في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.
وأوضح الوحدات في خطابه الرسمي للاتحاد أن العقبة خالف التعليمات بإشراكه لاعب محروم.
بدوره قال نادي شباب العقبة على موقعه الرسمي، إنه وبخصوص ورود شكوى حول مشاركة اللاعب يزن شوكت أمام نادي الوحدات، مشيرا الى انه تم خلال اجتماع اللجنة في اتحاد الكرة يوم المباراة مخاطبة النادي وإبلاغه بالحرمان يوم الأحد الماضي، بعد المباراة.
وأضاف إن هناك نظاما إلكترونيا يبين أسماء اللاعبين المحرومين، لافتا الى أن اللاعب متاح يوم المباراة فيما سيكون الحرمان الثاني للمباراة المقبلة.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
27/12/2023 20:12:12
MENAFN27122023000117011021ID1107662596
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