التربية النيابية تبحث مع عمداء شؤون الطلبة نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- أمين الرواشدة- بحثت لجنة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، مع عمداء شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في الجامعات الحكومية والخاصة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور بلال المومني: إن "النشاط الحزبي في الجامعات يعتبر عنوان المرحلة، ومن المضامين الرئيسة التي تضمنتها خارطة التحديث السياسي، التي انبثقت عن رؤى وتوجيهات ملكية سامية".
وأضاف إن الشخصية السياسية تتبلور في الجامعات، ومن هنا أتت أهمية إقرار هذا النظام لما للجامعات من دور كبير وأساسي في بلورة الشخصية الأساسية للمواطن الأردني بشكل عام، والشباب بشكل خاص، الذين مثلوا عنوان الخارطة السياسية في قانون الأحزاب، حيث اشترط القانون أن تكون نسبة تمثيل الشباب لا تقل عن 20 بالمئة حتى يتم الموافقة على ترخيص الأحزاب.
وأضاف أن على الجامعات إعادة النظر في أنظمتها بما ينسجم مع هذا النظام والتعليمات الصادرة به، وانشاء مكاتب داخل عمادة شؤون الطلبة تعنى بتنظيم الأنشطة الحزبية داخل الجامعات.
بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثه الخريشة، إن قانون الأحزاب رقم (7)، لسنة 2022، أقره مجلس النواب التاسع عشر، والذي يعتبر تشريعا متقدما جدًا، في تحديث منظومة العمل السياسي في الأردن، لافتًا إلى أنه تم تبنيه بدايةً من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في 2021، والتي كانت من مخرجاتها مشاريع قوانين تبنتها الحكومة وقامت بإرسالها الى مجلس الأمة.
وأشار إلى أن قانوني الأجزاب السياسية والانتخابات البرلمانية، يشكلان معًا، بنية تشريعية داعمة للشباب والمرأة، مؤكدًا أنه لا توجد بيئة تشريعية في العالم تدعم الشباب والمرأة كما هو معمولٌ به في الأردن.
وقال " لإيمان المشرع بأهمية طلبة الجامعات فقد ورد في قانون الأحزاب مادة (20) الفقرة(أ)، بأنه يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الأحزاب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم وفق نظام خاص ينظم هذه المهمة.
وقد صدر نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية رقم 67 لسنة 2022، لتنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، في مؤسسات التعليم العالي رقم (7)، لسنة، 2022، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 / 12 / 2022.
ونص النظام في المادة الأولى منه، بأنه: يعمل به بعد مرور 180يوما من صدوره في الجريدة الرسمية. والذي سرى العمل به في الأول من حزيران / 2022، إلى أن تم اقراره من قبل مجلس التعليم العالي، في منتصف حزيران 2023.
بدورهم قال عمداء شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، إنه لا يوجد أي أمر يعيق العمل الحزبي، في مؤسسات التعليم العالي، حيث قامت الجامعات بتعديل تعليمات مجالس الطلبة والأندية الطلابية، بما يتوافق مع نظام تنظيم الأنشطة الحزبية، داعين بذات الوقت إلى تغيير آلية ومنهجية وأدوات الأحزاب؛ لجذب الطلبة للانخراط في الأحزاب؛ وذلك لضعف التنشئة الحزبية عند الطلبة.
كما دعوا إلى توعية الطلبة بأن العمل الحزبي لا يجب أن يعطى للوصول إلى مناكفات سياسية حزبية والخروج عن المسار التعليمي، والعمل على إرشاد وتوجيه الطلبة نحو العمل التشاركي التطوعي.
وحضر اللقاء النواب، خالد أبو حسان، وعطا أبداح.
--(بترا)
أ ر/ب ع/ ع ط
27/12/2023 20:07:31
MENAFN27122023000117011021ID1107662595
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