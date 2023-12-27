التربية النيابية تبحث مع عمداء شؤون الطلبة نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- أمين الرواشدة- بحثت لجنة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، مع عمداء شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في الجامعات الحكومية والخاصة.

وقال رئيس اللجنة الدكتور بلال المومني: إن "النشاط الحزبي في الجامعات يعتبر عنوان المرحلة، ومن المضامين الرئيسة التي تضمنتها خارطة التحديث السياسي، التي انبثقت عن رؤى وتوجيهات ملكية سامية".

وأضاف إن الشخصية السياسية تتبلور في الجامعات، ومن هنا أتت أهمية إقرار هذا النظام لما للجامعات من دور كبير وأساسي في بلورة الشخصية الأساسية للمواطن الأردني بشكل عام، والشباب بشكل خاص، الذين مثلوا عنوان الخارطة السياسية في قانون الأحزاب، حيث اشترط القانون أن تكون نسبة تمثيل الشباب لا تقل عن 20 بالمئة حتى يتم الموافقة على ترخيص الأحزاب.

وأضاف أن على الجامعات إعادة النظر في أنظمتها بما ينسجم مع هذا النظام والتعليمات الصادرة به، وانشاء مكاتب داخل عمادة شؤون الطلبة تعنى بتنظيم الأنشطة الحزبية داخل الجامعات.

بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثه الخريشة، إن قانون الأحزاب رقم (7)، لسنة 2022، أقره مجلس النواب التاسع عشر، والذي يعتبر تشريعا متقدما جدًا، في تحديث منظومة العمل السياسي في الأردن، لافتًا إلى أنه تم تبنيه بدايةً من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في 2021، والتي كانت من مخرجاتها مشاريع قوانين تبنتها الحكومة وقامت بإرسالها الى مجلس الأمة.

وأشار إلى أن قانوني الأجزاب السياسية والانتخابات البرلمانية، يشكلان معًا، بنية تشريعية داعمة للشباب والمرأة، مؤكدًا أنه لا توجد بيئة تشريعية في العالم تدعم الشباب والمرأة كما هو معمولٌ به في الأردن.

وقال " لإيمان المشرع بأهمية طلبة الجامعات فقد ورد في قانون الأحزاب مادة (20) الفقرة(أ)، بأنه يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الأحزاب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم وفق نظام خاص ينظم هذه المهمة.

وقد صدر نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية رقم 67 لسنة 2022، لتنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، في مؤسسات التعليم العالي رقم (7)، لسنة، 2022، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 / 12 / 2022.

ونص النظام في المادة الأولى منه، بأنه: يعمل به بعد مرور 180يوما من صدوره في الجريدة الرسمية. والذي سرى العمل به في الأول من حزيران / 2022، إلى أن تم اقراره من قبل مجلس التعليم العالي، في منتصف حزيران 2023.

بدورهم قال عمداء شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، إنه لا يوجد أي أمر يعيق العمل الحزبي، في مؤسسات التعليم العالي، حيث قامت الجامعات بتعديل تعليمات مجالس الطلبة والأندية الطلابية، بما يتوافق مع نظام تنظيم الأنشطة الحزبية، داعين بذات الوقت إلى تغيير آلية ومنهجية وأدوات الأحزاب؛ لجذب الطلبة للانخراط في الأحزاب؛ وذلك لضعف التنشئة الحزبية عند الطلبة.

كما دعوا إلى توعية الطلبة بأن العمل الحزبي لا يجب أن يعطى للوصول إلى مناكفات سياسية حزبية والخروج عن المسار التعليمي، والعمل على إرشاد وتوجيه الطلبة نحو العمل التشاركي التطوعي.

وحضر اللقاء النواب، خالد أبو حسان، وعطا أبداح.

--(بترا)

أ ر/ب ع/ ع ط

27/12/2023 20:07:31