مالية النواب تناقش موازنة وزارة النقل لعام 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- ناقشت اللجنة النيابية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنة وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها للعام 2024.

وأكد السيلحات خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومديرو هيئات: تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، وتنظيم الطيران المدني هيثم مستو، والبحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، ومدير عام الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل، والموازنة العامة مجدي الشريقي، إن موازنة الوزارة ، بلغت 52.4 مليون دينار بارتفاع نحو 16 مليونا مقارنة باعادة تقدير 2023، في حين بلغت نفقاتها الجارية 3.6 مليون دينار، ونفقاتها الرأسمالية 48.8 مليون بارتفاع نحو 15.3 مليون دينار .

وطالب السليحات الوزارة بوضع اللجنة بالمشاريع المستمرة والجديدة التي تنفذها خاصة حافلات التردد السريع (BRT) الذي هو ضمن مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 140 مليون دينار وعمل الوزارة في تنفذ المشاريع الواردة في الرؤية.

وأشار الى أهمية المشاريع التي اطلقتها الوزارة خاصة التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، وواقع النقل وتطوير وسائل النقل العام في المملكة.

من جانبها، أكدت وزيرة النقل أن الزيادة في موازنة الوزارة للعام المقبل، جاءت بسبب زيادة النفقات الجارية، وأعداد العاملين والعلاوات المهنية والفنية التي أقرّت أخيرا.

وبينت أن الزيادة شملت أيضا النفقات الرأسمالية وزيادة الانفاق على مشاريع قائمة منها مشروع الباص السريع، ومساهمات في مجمع المحطة، وسداد قروض ومساهمات أخرى تتعلق بالنقل وأعمال بنية تحتية وخدمات استشارية .

وتحدثت عن مشاريع تتطلب دعم الوزارة منها: سكة الحديد في منطقة الماضونة، وإجراء دراسة ومخطط شمولي لطرح عطاءات المشروع في منطقة الماضونة، وتأهيل قصر الملك المؤسس في محافظة معان، إضافة إلى رصد مبالغ للدراسات الجوية.

واكدت أن ديوان المحاسبة هو من يراقب على تتبع المركبات الحكومية وليست وزارة النقل، مبينة أن دور الوزارة يقتصر على مجرد مركز للضبط وادامة المشروع ووضع الأجهزة في المركبات.

من جانبه، أكد الوريكات أن إيرادات هيئة تنظيم النقل البري بلغت 16 مليون دينار وهي أعلى من النفقات المصروفة، مشيرا إلى خدمات الهيئة وحجم أعمالها خاصة المرتبطة بتحديد الأجور والتدريب والتأهيل.

وقدم شرحا عن خدمات الهيئة وأبرزها دعم أجور النقل لطلاب 8 جامعات بمسارات مختلفة حيث تتحمل 50 بالمئة من قيمة أجرة الراكب ويتم محاسبة الشركة لاحقا، مشيرا إلى رصد 9.5 مليون في موازنة العام المقبل لهذه الغاية.

وبين أن الهيئة رخصت 4 شركات للتطبيقات وجميعها مرخصة ضمن شروط وزارة الصناعة والتجارة.

وتحدث المدراء الحضور عن واقع مؤسساتهم ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات النواب عن بنود وتفاصيل الموازنة الخاصة بكل هيئة.

من جانبهم أكد النواب: عمر النبر، وهايل عياش، وأحمد الخلايلة، وبسام الفايز، وسليمان أبو يحيى، ونضال الحياري، وعمر الزيود، وتيسير كريشان أهمية ضبط النفقات لتحقق وفر في الخزينة .

وتساءلوا عن ترخيص ونسب التحويلات المالية لشركات التطبيقات غير الأردنية، ومدة الانتهاء من مشروع تتبع وضبط المركبات و السيارات الحكومية، وأهمية الإسراع في تنفيذ مشروع الباص السريع بين الزرقاء وعمان، وحجم الضرر الذي يلحق في خطوط الباصات العاملة على هذا المسار .

--(بترا)

ع س/ ع ط

27/12/2023 19:52:34