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الامن العام : انتحار شخص بعد ان اطلق النار على زوجته

12/27/2023 2:31:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- أقدم شخص على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، بعد أن أصاب زوجته بعيار ناري بحسب الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام .
وقال الناطق إن أحد الأشخاص أقدم اليوم الأربعاء على إطلاق النار على زوجته بمنطقة القدم، في بلدة بيت راس بمحافظة إربد.
وأضاف انه جرى إسعافها إلى مستشفى ابن النفيس ووصفت حالتها العامة بالحسنة، ليقوم ذلك الشخص بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه وما لبث أن فارق الحياة، وجرى نقله إلى مركز الطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات.
--(بترا)
ل م/ ن ح/ ع ط
27/12/2023 19:48:13

MENAFN27122023000117011021ID1107662591

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