الامن العام : انتحار شخص بعد ان اطلق النار على زوجته
التاريخ
12/27/2023 2:31:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- أقدم شخص على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، بعد أن أصاب زوجته بعيار ناري بحسب الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام .
وقال الناطق إن أحد الأشخاص أقدم اليوم الأربعاء على إطلاق النار على زوجته بمنطقة القدم، في بلدة بيت راس بمحافظة إربد.
وأضاف انه جرى إسعافها إلى مستشفى ابن النفيس ووصفت حالتها العامة بالحسنة، ليقوم ذلك الشخص بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه وما لبث أن فارق الحياة، وجرى نقله إلى مركز الطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات.
--(بترا)
ل م/ ن ح/ ع ط
27/12/2023 19:48:13
MENAFN27122023000117011021ID1107662591
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