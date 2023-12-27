صرف معونة الشتاء للأسر المنتفعة من صندوق المعونة مع مخصصات الشهر الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- أعلن صندوق المعونة الوطنية، أنه سيصرف معونة الشتاء لجميع الأسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية المتكررة وبرنامج الدعم النقدي الموحد مع مخصصات شهر كانون الأول الحالي.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وفاء بني مصطفى اليوم الأربعاء، إن صرف معونة الشتاء يجري لمرة واحدة في كل عام لمساعدة الأسر المنتفعة من برامج المعونات المالية على مواجهة متطلبات الشتاء، وما يترتب عليه من نفقات إضافية على موازنة هذه الأسر.

وأضافت بني مصطفى، أن قرار صرف معونة الشتاء شمل هذا العام جميع الأسر المنتفعة من برامج الصندوق ليبلغ عدد الأسر التي ستحصل على معونة الشتاء 220 ألف أسرة، مبينة أن تكلفة معونة الشتاء تبلغ قرابة 4.1 مليون دينار.

يشار إلى أن الحكومة دأبت على صرف معونة الشتاء للمنتفعين من برامج الصندوق منذ عام 2016.

وكان مجلس الوزراء قرر صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشِّتاء، يُضاف إلى المعونات الشَّهريَّة المصروفة للأُسر الفقيرة والمحتاجة المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنيَّة.

--(بترا)

ح ظ/ع ط

27/12/2023 18:56:11