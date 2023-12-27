جامعة الزرقاء تنظم معرض صور لشهداء الصحافة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 27 كانون الأول(بترا)-نظمت جامعة الزرقاء،اليوم الأربعاء، معرض صور لشهداء الصحافة والإعلام في قطاع غزة يحمل عنوان "حكاية صورة "، تضمن صورًا للشهداء وقصصًا عن حياتهم وإنجازاتهم وأدوات العمل التي استخدموها في نشر أخبارهم وتقاريرهم المهنية.

ويهدف المعرض ،الذي نظمته كلية الاعلام بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة،إلى توثيق تضحيات الصحفيين والإعلاميين الذين فقدوا حياتهم أثناء تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور علاء الدين صادق، الذي افتتح المعرض ، إن شهداء الصحافة والإعلام في فلسطين هم أبطال حقيقيون يستحقون الإحتفاء وتخليد ذكراهم، فقد خاطروا بحياتهم لنقل الحقائق وإيصال الأخبار للعالم بشكل عادل ودقيق وموضوعي.

وأضاف ان هذا المعرض يسلط الضوء على دور هؤلاء الشهداء في الحفاظ على حرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات الحقيقية، مشيراً إلى إن الجامعة تضرب مثالاً رائعاً على الإحترام والتقدير لمهنة الصحافة والإعلام ،وللصحفيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذه المهنة الجليلة.

من جهته قال عميد كلية الإعلام الدكتور أمجد صفوري إن تنظيم المعرض لشهداء الصحافة والإعلام في فلسطين يعد خطوة مهمة نحو الإحتفاء بتضحيات الصحفيين والإعلاميين وتوثيقها، مؤكداً أن المعرض وفر فرصة لإبراز دور الصحافة والإعلام في المجتمع، والتأكيد على أهمية حرية الصحافة في نشر الحقائق ،سيما أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.

بدوره بين عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد مساعدة ان الجامعة تهدف من تنظيم المعرض لتوفير فرصة لإظهار التقدير والاحترام والتضحية التي يمتلكها شهداء قطاع غزة ،وسيسهم في تعميق الوعي بتضحيات الشهداء وأعمالهم الصحفية والإعلامية في توثيق جرائم الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

--(بترا)

ع ض / ع ط

27/12/2023 19:03:44