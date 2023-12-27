جامعة الزرقاء تنظم معرض صور لشهداء الصحافة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 27 كانون الأول(بترا)-نظمت جامعة الزرقاء،اليوم الأربعاء، معرض صور لشهداء الصحافة والإعلام في قطاع غزة يحمل عنوان "حكاية صورة "، تضمن صورًا للشهداء وقصصًا عن حياتهم وإنجازاتهم وأدوات العمل التي استخدموها في نشر أخبارهم وتقاريرهم المهنية.
ويهدف المعرض ،الذي نظمته كلية الاعلام بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة،إلى توثيق تضحيات الصحفيين والإعلاميين الذين فقدوا حياتهم أثناء تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور علاء الدين صادق، الذي افتتح المعرض ، إن شهداء الصحافة والإعلام في فلسطين هم أبطال حقيقيون يستحقون الإحتفاء وتخليد ذكراهم، فقد خاطروا بحياتهم لنقل الحقائق وإيصال الأخبار للعالم بشكل عادل ودقيق وموضوعي.
وأضاف ان هذا المعرض يسلط الضوء على دور هؤلاء الشهداء في الحفاظ على حرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات الحقيقية، مشيراً إلى إن الجامعة تضرب مثالاً رائعاً على الإحترام والتقدير لمهنة الصحافة والإعلام ،وللصحفيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذه المهنة الجليلة.
من جهته قال عميد كلية الإعلام الدكتور أمجد صفوري إن تنظيم المعرض لشهداء الصحافة والإعلام في فلسطين يعد خطوة مهمة نحو الإحتفاء بتضحيات الصحفيين والإعلاميين وتوثيقها، مؤكداً أن المعرض وفر فرصة لإبراز دور الصحافة والإعلام في المجتمع، والتأكيد على أهمية حرية الصحافة في نشر الحقائق ،سيما أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
بدوره بين عميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد مساعدة ان الجامعة تهدف من تنظيم المعرض لتوفير فرصة لإظهار التقدير والاحترام والتضحية التي يمتلكها شهداء قطاع غزة ،وسيسهم في تعميق الوعي بتضحيات الشهداء وأعمالهم الصحفية والإعلامية في توثيق جرائم الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
--(بترا)
ع ض / ع ط
27/12/2023 19:03:44
MENAFN27122023000117011021ID1107662589
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