اتفاقية تعاون بين سلطة العقبة وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 27 كانون الأول (بترا)- وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، اتفاقية تعاون لتقديم برامج تعليمية في العقبة.

ووقع الاتفاقية، بحضور رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز،ومدير مديرية تربية العقبة عبدالوهاب الحجاج، عن السلطة مفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي وعن الأكاديمية الرئيس التنفيذي الدكتور أسامة عبيدات.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود تعزيز وتطوير قدرات المعلمين والتربويين، بهدف إكسابهم المهارات اللازمة للارتقاء بأدائهم في الغرفة الصفية، وكذلك تطوير القيادة المدرسية بما ينعكس على الأداء التعليمي للمعلمين والطلبة.

ووفقًا لإحصائيات مديرية التربية، يبلغ إجمالي عدد المعلمين في المدارس الحكومية 2159 معلمًا ومعلمة، وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تجربة التعلم لديهم من خلال تحسين مستوى التدريس، وتوفير الدعم اللازم لتحسين الأداء التعليمي ورفع كفاءة المهارات القيادية والإدارية في مدارس منطقة العقبة.

وتقوم الأكاديمية بناءً على الاتفاقية بتدريب المعلمين على أفضل الممارسات التعليمية وفقاً للتوجهات العالمية المعاصرة في مجال استراتيجيات التدريس وإدارة التعلم وتعزيز نتائجه، حيث تتمحور هذه البرامج حول التعامل مع مجموعة من التحديات التي قد تواجه المعلمين في الميدان.

كما ستنفذ بطريقة تفاعلية من خلال إدماج المعلمين والمعلمات في أنشطة موجهة لتطبيق المهارات والمعارف المستخلصة من التوجهات العالمية الحديثة في تدريسهم بحيث تتوجه كل برنامج نحو بناء قدرات المعلمين لتحسين التحصيل الأكاديمي لطلبتهم، وتجويد خبراتهم التعليمية، وإعطاء فرص للمعلمين للمرور بخبرات تعليمية مصممة لمساعدتهم لدمج طلبتهم وإطلاق إبداعاتهم في بيئة صفية داعمة وملهمة.

ومن البرامج التي ستنفذها الأكاديمية: الدبلوم المهني في التعليم للمعلمين، والدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة للقيادات التربوية، وبرامج بيداغوجيا المباحث المتخصصة للمعلمين، والابتكار و الريادة في التعليم، والتربية من أجل بيئة مستدامة، والدعم النفس الاجتماعي، وبناء القدرات للمشرفين التربويين.

من جانبها، ستقدم سلطة منطقة العقبة، الدعمّ الماليّ المطلوب لتغطية هذا البرنامج لتعزيز البنية التعليمية في العقبة، وتشجيع الإبداع والتعلّم المستمّر من خلال قنوات الدعّم والرعايّة المتوفرة لأبناء المجتمّع المحليّ.

--(بترا)

ا م/ ع ط

27/12/2023 18:53:16