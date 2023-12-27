اتفاقية تعاون بين سلطة العقبة وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 27 كانون الأول (بترا)- وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، اتفاقية تعاون لتقديم برامج تعليمية في العقبة.
ووقع الاتفاقية، بحضور رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز،ومدير مديرية تربية العقبة عبدالوهاب الحجاج، عن السلطة مفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي وعن الأكاديمية الرئيس التنفيذي الدكتور أسامة عبيدات.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود تعزيز وتطوير قدرات المعلمين والتربويين، بهدف إكسابهم المهارات اللازمة للارتقاء بأدائهم في الغرفة الصفية، وكذلك تطوير القيادة المدرسية بما ينعكس على الأداء التعليمي للمعلمين والطلبة.
ووفقًا لإحصائيات مديرية التربية، يبلغ إجمالي عدد المعلمين في المدارس الحكومية 2159 معلمًا ومعلمة، وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تجربة التعلم لديهم من خلال تحسين مستوى التدريس، وتوفير الدعم اللازم لتحسين الأداء التعليمي ورفع كفاءة المهارات القيادية والإدارية في مدارس منطقة العقبة.
وتقوم الأكاديمية بناءً على الاتفاقية بتدريب المعلمين على أفضل الممارسات التعليمية وفقاً للتوجهات العالمية المعاصرة في مجال استراتيجيات التدريس وإدارة التعلم وتعزيز نتائجه، حيث تتمحور هذه البرامج حول التعامل مع مجموعة من التحديات التي قد تواجه المعلمين في الميدان.
كما ستنفذ بطريقة تفاعلية من خلال إدماج المعلمين والمعلمات في أنشطة موجهة لتطبيق المهارات والمعارف المستخلصة من التوجهات العالمية الحديثة في تدريسهم بحيث تتوجه كل برنامج نحو بناء قدرات المعلمين لتحسين التحصيل الأكاديمي لطلبتهم، وتجويد خبراتهم التعليمية، وإعطاء فرص للمعلمين للمرور بخبرات تعليمية مصممة لمساعدتهم لدمج طلبتهم وإطلاق إبداعاتهم في بيئة صفية داعمة وملهمة.
ومن البرامج التي ستنفذها الأكاديمية: الدبلوم المهني في التعليم للمعلمين، والدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة للقيادات التربوية، وبرامج بيداغوجيا المباحث المتخصصة للمعلمين، والابتكار و الريادة في التعليم، والتربية من أجل بيئة مستدامة، والدعم النفس الاجتماعي، وبناء القدرات للمشرفين التربويين.
من جانبها، ستقدم سلطة منطقة العقبة، الدعمّ الماليّ المطلوب لتغطية هذا البرنامج لتعزيز البنية التعليمية في العقبة، وتشجيع الإبداع والتعلّم المستمّر من خلال قنوات الدعّم والرعايّة المتوفرة لأبناء المجتمّع المحليّ.
--(بترا)
ا م/ ع ط
27/12/2023 18:53:16
MENAFN27122023000117011021ID1107662588
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