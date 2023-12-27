بحث التعاون بين آل البيت والسفارة الباكستانية

بحث التعاون بين آل البيت والسفارة الباكستانية
التاريخ
12/27/2023 2:31:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 27 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير والسفير الباكستاني لدى المملكة محمد أجمل إقبال، اليوم الأربعاء التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والأكاديمية.
واستعرض الدكتور نصير خلال اللقاء، نشأة الجامعة وأبرز برامجها وتخصصاتها ومشاريعها، مشيرا إلى الرعاية التي توليها الجامعة للطلبة الوافدين والجهود المبذولة لاستقطاب المزيد من الطلبة.
بدوره، أكد السفير الباكستاني، عمق علاقات بين الأردن وباكستان، بما يعود بالفائدة على الشعبين والبلدين الصديقين.
--(بترا)
ه ق/ ن ح/ ع ط
27/12/2023 18:49:53
MENAFN27122023000117011021ID1107662587
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