Wednesday, 27 December 2023 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحث التعاون بين آل البيت والسفارة الباكستانية

12/27/2023 2:31:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 27 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير والسفير الباكستاني لدى المملكة محمد أجمل إقبال، اليوم الأربعاء التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والأكاديمية.
واستعرض الدكتور نصير خلال اللقاء، نشأة الجامعة وأبرز برامجها وتخصصاتها ومشاريعها، مشيرا إلى الرعاية التي توليها الجامعة للطلبة الوافدين والجهود المبذولة لاستقطاب المزيد من الطلبة.
بدوره، أكد السفير الباكستاني، عمق علاقات بين الأردن وباكستان، بما يعود بالفائدة على الشعبين والبلدين الصديقين.
--(بترا)
ه ق/ ن ح/ ع ط
27/12/2023 18:49:53

MENAFN27122023000117011021ID1107662587

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث