بحث التعاون بين آل البيت والسفارة الباكستانية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 27 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير والسفير الباكستاني لدى المملكة محمد أجمل إقبال، اليوم الأربعاء التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والأكاديمية.

واستعرض الدكتور نصير خلال اللقاء، نشأة الجامعة وأبرز برامجها وتخصصاتها ومشاريعها، مشيرا إلى الرعاية التي توليها الجامعة للطلبة الوافدين والجهود المبذولة لاستقطاب المزيد من الطلبة.

بدوره، أكد السفير الباكستاني، عمق علاقات بين الأردن وباكستان، بما يعود بالفائدة على الشعبين والبلدين الصديقين.

--(بترا)

ه ق/ ن ح/ ع ط

27/12/2023 18:49:53