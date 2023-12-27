انطلاق فعاليات المؤتمر الأردني الدولي الأول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي .. إضافة أولى وأخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

بدورها، قدمت الباحثة في مجال علم البيانات الضخمة واستاذة علم الحاسوب في جامعة الزيتونة الأردنية الدكتورة زهر الساعي، وصاحبها الطالبتان لجين عصفور وليان حياصات، ورقتها المعنونة "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز اللغة العربي: مراجعة أدبية".

وقالت الدكتورة الساعي، إنه رغم كل الفرص التي توفرها التكنولوجيا تواجه اللغة العربية العديدة من التحديات في عصر الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن ورقتها ترتكز على فهم كيف يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تحدث تحولا جذريا في تطوير وتحسين اللغة العربية.

ولتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير اللغة العربي، لفتت في ورقتها إلى ضرورة الاستثمار في البحث والتطوير المستقبلي، وتعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي، وتطوير أدوات وبرمجيات تكنولوجية متقدمة وتعزيز الوعي والتثقيف الرقمي، ودعم التعليم والتدريب.

وفي الجلسة الثانية، التي ترأستها الدكتورة الساعي، قال الباحث العراقي من المعهد العالمي لحوسبة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية عبر تقنية التواصل عن بُعد (زووم) الدكتور المهندس حسن مظفر الرزو، في ورقته المعنونة "المدونة اللغوية المحوسبة: معجم القاموس المحيط للفيروز آبادي إنموذجا"؛ إن تقنيات الذكاء التوليدي المحوسب تفرض مسألة توفّر ذخيرة لغوية محوسبة لغرض الاستمداد من مادتها في ممارسة مختلف أنماط المعالجات التي توظفها في توليد النصوص، وصناعة الإجابات عن الأسئلة، واختصار النصوص، وترجمتها، وتطبيقات أخرى متعددة.

ولفت الدكتور الرزو إلى أنه لا يمكن لعملية رقمنة النصوص حلّ هذه الإشكالية وتلبية احتياجات المعالجات المحوسبة الذكية، وذلك لأن ما تمارسه عملية الرقمنة لا يتجاوز حدود تحويل النص من دائرة المطبوع الورقي باتجاه تشكيل نسخ يمكن أن تستودع في البيئة الرقمية مع غياب الهيكلة عن مادة هذه النصوص، ولا تعد النصوص الرقمية التي لم يصار الى هيكلتها موردا مناسبا للمعالجات المحوسبة ما لم تمرّ بسلسلة من معالجات اللغة الطبيعية وبالاتكاء على الذخيرة اللغوية الثرية التي قد استودعها الفيروز آبادي في معجمه اللغوي ذائع الصيت "البحر المحيط".

وقدم في ورقته عن طريق سلسلة من معالجات اللغة الطبيعية توليد مدوّنة محوسبة، وتصورا للكشف عن بعض مجالات التحليل الدلالي للمفردات، وتجميعها في فضاء محوسب يمكن أن تمارس عليه المزيد من عمليات التنقيب والتثوير اللغوي لإنتاج ذخيرة لغوية يمكن استثمارها في دعم معالجات الذكاء التوليدي التي رسّخت حضورها في الفضاء المعرفي المعاصر.

وفي ذات الجلسة، عرض الباحث في الذكاء الاصطناعي الدكتور صديق بسو، من جامعة فرحات عباس في الجزائر، من خلال ورقته المعنونة بـ"التحليل الآلي للمشاعر في النصوص الأدبية"، مراحل جمع وبناء مجموعة كبيرة من التعليقات العربية وشرح فيها التقنيات المستخدمة في تنظيف ومعالجة البيانات المجمعة.

وفي هذا السياق صنف "الشعور" إلى ثلاث فئات؛ ايجابي وسلبي ومحايد، متكئا على دراسة ست خوارزميات لتصنيف النصوص.

بدوره، عرض الدكتور محمد أبو شريعة من الجامعة الأردنية في ورقته المعنونة بـ "التعرف الآلي على كلام اللغة العربية الفصحى باستخدام طرق التعلم العميق"، حوسبة اللغة العربية، والفصحى خاصة من خلال تقنية التعرف الآلي على الكلام، مبينا أن هذه التقنية تقوم على تحويل الكلام المنطوق والمحكي إلى سلسلة نصوص مكتوبة في اللغة ذات الاهتمام.

وقدم شرحا تفصيليا لخطوات تصميم وتطوير وتقييم نظام التعرف الآلي على كلام اللغة العربية الفصحى ومكوناته باستخدام طرق متنوعة كنموذج ماركوف المخفي الإحصائي.

واختتمت الجلسة استاذة علم الحاسوب في جامعة الزيتونة الدكتورة أسل القضاة بورقتها المعنونة "التعرف الآلي على كلام اللغة العربية الفصحى لذوي الاضطرابات الصوتية" استهلتها باستعراض مشكلة الاضطرابات الصوتية وتعريفها وأنواعها.

وتحدثت، عن الذخائر النصية المتوفرة للاضطرابات الصوتية والذخيرة النصية والصوتية التي وظفتها في ورقتها البحثية، والقاموس اللفظي الذي جرى تطويره في دراسات واستخدامه في هذه الورقة البحثية.

--(بترا)

م ت/ن ح/رق

27/12/2023 18:38:24