3066 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3066 طنا، منها 1938 طن خضار، و855 طن فواكه، و272 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و45، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 10 و20، والجزر بين 40 و50، والخيار بين 40 و70، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.
--(بترا)
رح/رق
27/12/2023 18:32:38
MENAFN27122023000117011021ID1107662584
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