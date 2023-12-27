3066 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3066 طنا، منها 1938 طن خضار، و855 طن فواكه، و272 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و45، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 10 و20، والجزر بين 40 و50، والخيار بين 40 و70، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.

--(بترا)

رح/رق

27/12/2023 18:32:38