انطلاق فعاليات المؤتمر الأردني الدولي الأول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- انطلقت، اليوم الاربعاء، فعاليات المؤتمر الأردني الدولي الأول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي في مقر مجمع اللغة العربية الأردني.

وألقى رئيس المجمع الدكتور محمد عدنان البخيت كلمة خلال افتتاح المؤتمر، الذي نظمه المجمع ويستمر يومين، قال فيها "إنه من ميزات الحضارة العربية الإسلامية أنها استوعبت كل الحضارات الأخرى فاخذت ما يتفق مع العقيدة وعزل ما يختلف معها، ولكن الحضارة العربية لم تقف موقفا عدائيا تجاه الحضارات والثقافات الأخرى حتى ما يسمى بالفرق سواء كانت دينية وغير ذلك"، مشيرا إلى رحلة المخطوط العربي في المعمورة ودوره في نقل المعرفة إلى العالم.

وبين أن العالم العربي لا يستطيع ان يتجنب الوافد الجديد من ذكاء اصطناعي وتقنيات سيبرانية جديدة، مؤكدا الحاجة الماسة للإفادة من قدرة اللغة العربية على الاشتقاق والدمج في بناء المصطلحات الجديدة التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي وما يشهده العالم من تطور رقمي.

ولفت إلى خطورة المصطلحات الجديدة وضرورة تعريفها، مشيرا إلى أن محتوى اللغة العربي في "الشباكة" يمثل أقل من 1 بالمئة.

بدوره، أشار عضو المجمع رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عبدالمجيد نصير في كلمته إلى أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه على مستوى المجامع العربية أو ما يماثلها في الوطن العربي.

واستعرض كيف انبثقت فكرة المؤتمر من خلال لجنة اللغة العربية والتكنولوجيا في المجمع، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيكون باكورة سلسلة مؤتمرات في موضوع اللغة العربية والذكاء الاصطناعي.

وفي الجلسة الأولى التي ترأسها عضو المجمع الدكتور احمد حياصات، تحدث في محور الذكاء الاصطناعي وفهم اللغة كل من عضو المجمع الدكتور جعفر عبابنة والمهندس مأمون الحطاب من دار حوسبة النص.

وقال الدكتور عبابنة إن اللغة ظاهرة إنسانية ذات نظام معقد، وليست مسألة إجرائية بسيطة، بل هي نتيجة عملية إدراكية تبدأ منذ أن تكون الرسالة فكرة في الذهن، وتنتهي حينما تتحقق الفكرة حسيا في عالم الواقع في جملة أو عبارة أو نص أوسع.

ولفت إلى أنه ليس من السهل تحليل اللغة وتركيبها آليا، مشيرا إلى ما يجري في الترجمة الآلية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الترجمة الآلية عجزت من أن تبلغ مرحلة الكمال إلا في النصوص التي يكون للكلمات فيها معان محددة وتلتزم بترتيب العناصر النحوية ترتيبا ثابتا لا يتغير وليس فيها تقديم ولا تأخير ولا حذف ليس فيها مجاز أو صور فنية ولا ظلال معنى ولا اسقاطات عاطفية أو فكرية.

وبين أن الذكاء الاصطناعي نجح أكثر في تطبيقات لغوية إحصائية تقوم على تخزين الفاظ اللغة ونصوصها وتصنيفها واسترجاعها ولكنه لا يزال غير قادر على استكناه كل أسرارها.

واستعرض عددا من طبيعة التحديات والمشكلات التي تواجه المبرمجين في كل مقومات اللغة العربية.

بدوره، قدم حطاب في ورقته تحليلا نقديا للقدرات اللغوية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة التي تحاكي جوانب من الطريقة التي يتعلم بها البشر اللغة، مستعرضا كيف تتعلم نماذج اللغة الحديثة اللغة وكيف تتمثل هذه المعرفة والى أي مدى تقارب الطريقة التي تفهم بها الآلات اللغة الطبيعية.

وتناول كيف تعرف أنظمة الذكاء الاصطناعي ما تعرفه من ما تتبناه من عناصر وعمليات أساسية تتمثل بالشبكات العصبية الاصطناعية وعمليات التدريب وعمليات التكييف.

كما تناول موضوع الذكاء الاصطناعي وفهم اللغة، مستعرضا جوانب من القدرات الحالية لفهم النماذج اللغوية للغة الطبيعية والتي تتمثل بالفهم السطحي (البنية) والفهم العميق (الدلالة) والفهم السياقي والفهم المقامي.

ولفت في ورقته إلى دور اللغويين في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية، مستعرضا مجالات عمل اللغويين لدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وفي ذات الجلسة، تحدث في محور تحديات استعمال اللغة العربية في أنظمة الذكاء الاصطناعي رئيس المعهد العالمي لحوسبة القرآن والعلوم الإسلامية والاستاذ في الجامعة الاردنية الدكتور محمد زكي خضر عن بعض ما يتوفر من برمجيات الذكاء الإصطناعي واستخداماتها وفحص قابلياتها للتعامل مع اللغة العربية لتبيان الشوط الذي قطعته وما تشكو من نقائص.

وبين أن التحديات في استعمال اللغة العربية في أنظمة الذكاء الإصطناعي تتوزع على؛ الكتابة الإملائية والتشكيل، والنحو والصرف، والفهم الآلي والذي تعتمد عليه عدة أمور منها الترجمة الآلية، والتعبير والبلاغة، وفهم الكلام وسلامة النطق والكلام.

وقدم تجارب لأمثلة تعكس استجابة بعض أنظمة الذكاء الإصطناعي لجوانب من هذه التحديات.

بدورها، قدمت الباحثة في مجال علم البيانات الضخمة واستاذة علم الحاسوب في جامعة الزيتونة الأردنية الدكتورة زهر الساعي، وصاحبها الطالبتان لجين عصفور وليان حياصات، ورقتها المعنونة "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز اللغة العربي: مراجعة أدبية".

وقالت الدكتورة الساعي، إنه رغم كل الفرص التي توفرها التكنولوجيا تواجه اللغة العربية العديدة من التحديات في عصر الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن ورقتها ترتكز على فهم كيف يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تحدث تحولا جذريا في تطوير وتحسين اللغة العربية.

ولتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير اللغة العربي، لفتت في ورقتها إلى ضرورة الاستثمار في البحث والتطوير المستقبلي، وتعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي، وتطوير أدوات وبرمجيات تكنولوجية متقدمة وتعزيز الوعي والتثقيف الرقمي، ودعم التعليم والتدريب.

وفي الجلسة الثانية، التي ترأستها الدكتورة الساعي، قال الباحث العراقي من المعهد العالمي لحوسبة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية عبر تقنية التواصل عن بُعد (زووم) الدكتور المهندس حسن مظفر الرزو، في ورقته المعنونة "المدونة اللغوية المحوسبة: معجم القاموس المحيط للفيروز آبادي إنموذجا"؛ إن تقنيات الذكاء التوليدي المحوسب تفرض مسألة توفّر ذخيرة لغوية محوسبة لغرض الاستمداد من مادتها في ممارسة مختلف أنماط المعالجات التي توظفها في توليد النصوص، وصناعة الإجابات عن الأسئلة، واختصار النصوص، وترجمتها، وتطبيقات أخرى متعددة.

ولفت الدكتور الرزو إلى أنه لا يمكن لعملية رقمنة النصوص حلّ هذه الإشكالية وتلبية احتياجات المعالجات المحوسبة الذكية، وذلك لأن ما تمارسه عملية الرقمنة لا يتجاوز حدود تحويل النص من دائرة المطبوع الورقي باتجاه تشكيل نسخ يمكن أن تستودع في البيئة الرقمية مع غياب الهيكلة عن مادة هذه النصوص، ولا تعد النصوص الرقمية التي لم يصار الى هيكلتها موردا مناسبا للمعالجات المحوسبة ما لم تمرّ بسلسلة من معالجات اللغة الطبيعية وبالاتكاء على الذخيرة اللغوية الثرية التي قد استودعها الفيروز آبادي في معجمه اللغوي ذائع الصيت "البحر المحيط".

وقدم في ورقته عن طريق سلسلة من معالجات اللغة الطبيعية توليد مدوّنة محوسبة، وتصورا للكشف عن بعض مجالات التحليل الدلالي للمفردات، وتجميعها في فضاء محوسب يمكن أن تمارس عليه المزيد من عمليات التنقيب والتثوير اللغوي لإنتاج ذخيرة لغوية يمكن استثمارها في دعم معالجات الذكاء التوليدي التي رسّخت حضورها في الفضاء المعرفي المعاصر.

وفي ذات الجلسة، عرض الباحث في الذكاء الاصطناعي الدكتور صديق بسو، من جامعة فرحات عباس في الجزائر، من خلال ورقته المعنونة بـ"التحليل الآلي للمشاعر في النصوص الأدبية"، مراحل جمع وبناء مجموعة كبيرة من التعليقات العربية وشرح فيها التقنيات المستخدمة في تنظيف ومعالجة البيانات المجمعة.

وفي هذا السياق صنف "الشعور" إلى ثلاث فئات؛ ايجابي وسلبي ومحايد، متكئا على دراسة ست خوارزميات لتصنيف النصوص.

بدوره، عرض الدكتور محمد أبو شريعة من الجامعة الأردنية في ورقته المعنونة بـ "التعرف الآلي على كلام اللغة العربية الفصحى باستخدام طرق التعلم العميق"، حوسبة اللغة العربية، والفصحى خاصة من خلال تقنية التعرف الآلي على الكلام، مبينا أن هذه التقنية تقوم على تحويل الكلام المنطوق والمحكي إلى سلسلة نصوص مكتوبة في اللغة ذات الاهتمام.

وقدم شرحا تفصيليا لخطوات تصميم وتطوير وتقييم نظام التعرف الآلي على كلام اللغة العربية الفصحى ومكوناته باستخدام طرق متنوعة كنموذج ماركوف المخفي الإحصائي.

واختتمت الجلسة استاذة علم الحاسوب في جامعة الزيتونة الدكتورة أسل القضاة بورقتها المعنونة "التعرف الآلي على كلام اللغة العربية الفصحى لذوي الاضطرابات الصوتية" استهلتها باستعراض مشكلة الاضطرابات الصوتية وتعريفها وأنواعها.

وتحدثت، عن الذخائر النصية المتوفرة للاضطرابات الصوتية والذخيرة النصية والصوتية التي وظفتها في ورقتها البحثية، والقاموس اللفظي الذي جرى تطويره في دراسات واستخدامه في هذه الورقة البحثية.

--(بترا)





م ت/رق

27/12/2023 18:30:02