وزير الاتصال الحكومي يستقبل وفدا من جامعة الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، في مكتبه بالوزارة اليوم الأربعاء، رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، ورئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور محمود أبو شعيرة، وعضو مجلس إدارة الجامعة الدكتورة عطاف العمري.

وبحث المبيضين خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة، الدكتور زيد النوايسة، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة في مجالات التدريب، وإشراك الطلبة في الندوات التثقيفية التي تعقدها حول التربية الإعلامية والمعلوماتية.

وعرض الدكتور الرمحي، لتطور الجامعة، والإنجازات التي تشهدها على جميع الأصعدة، مبينا حرصها على تقديم جميع أشكال الدعم للطلبة والمجتمع المحلي.

بدوره، أكد أبو شعيرة، أن كلية الإعلام في الجامعة تسعى إلى عقد شراكات مع المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام، بغية تعزيز الجوانب العملية لدى الطلبة، وصقل مهاراتهم الصحفية والإعلامية، ليكونوا جاهزين لسوق العمل بعد تخرجهم.

--(بترا)

هـ أ/ن ح/رق

27/12/2023 18:07:48