Wednesday, 27 December 2023 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الاتصال الحكومي يستقبل وفدا من جامعة الزرقاء

12/27/2023 2:30:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، في مكتبه بالوزارة اليوم الأربعاء، رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، ورئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور محمود أبو شعيرة، وعضو مجلس إدارة الجامعة الدكتورة عطاف العمري.
وبحث المبيضين خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة، الدكتور زيد النوايسة، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة في مجالات التدريب، وإشراك الطلبة في الندوات التثقيفية التي تعقدها حول التربية الإعلامية والمعلوماتية.
وعرض الدكتور الرمحي، لتطور الجامعة، والإنجازات التي تشهدها على جميع الأصعدة، مبينا حرصها على تقديم جميع أشكال الدعم للطلبة والمجتمع المحلي.
بدوره، أكد أبو شعيرة، أن كلية الإعلام في الجامعة تسعى إلى عقد شراكات مع المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام، بغية تعزيز الجوانب العملية لدى الطلبة، وصقل مهاراتهم الصحفية والإعلامية، ليكونوا جاهزين لسوق العمل بعد تخرجهم.
--(بترا)
هـ أ/ن ح/رق
27/12/2023 18:07:48

MENAFN27122023000117011021ID1107662582

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث