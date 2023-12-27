وزير الاتصال الحكومي يستقبل وفدا من جامعة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، في مكتبه بالوزارة اليوم الأربعاء، رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، ورئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور محمود أبو شعيرة، وعضو مجلس إدارة الجامعة الدكتورة عطاف العمري.
وبحث المبيضين خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة، الدكتور زيد النوايسة، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة في مجالات التدريب، وإشراك الطلبة في الندوات التثقيفية التي تعقدها حول التربية الإعلامية والمعلوماتية.
وعرض الدكتور الرمحي، لتطور الجامعة، والإنجازات التي تشهدها على جميع الأصعدة، مبينا حرصها على تقديم جميع أشكال الدعم للطلبة والمجتمع المحلي.
بدوره، أكد أبو شعيرة، أن كلية الإعلام في الجامعة تسعى إلى عقد شراكات مع المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام، بغية تعزيز الجوانب العملية لدى الطلبة، وصقل مهاراتهم الصحفية والإعلامية، ليكونوا جاهزين لسوق العمل بعد تخرجهم.
--(بترا)
هـ أ/ن ح/رق
27/12/2023 18:07:48
MENAFN27122023000117011021ID1107662582
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.