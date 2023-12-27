السفارة السعودية تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- نظمت السفارة السعودية في الأردن، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "اللغة العربية.. لغة الشعر والفنون" بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
وقال السفير السعودي نايف السديري، إن احتفاء العالم في 18 كانون الأول سنويا، باليوم العالمي للغة العربية، يؤكد مكانة اللغة العربية بوصفها الوعاء الحضاري للتراث، والثقافة، والفكر العربي بكافة أبعاده وجوانبه، وأهميتها في الحضارة الإنسانية، وتأثيرها في لغة العلوم والأدب والشعر والفنون طيلة قرون عدة.
وتابع: "إن المملكة العربية السعودية تولي اهتماما كبيرا لمهمة النهوض باللغة العربية، لغة الشعر والفنون، لتساهم في رسم الهوية الثقافية وحمل الإرث المعرفي والتاريخي، مشيرا إلى أن السعودية تبوأت موقعا رياديا في تعزيز مكانة اللغة العربية محليا وإقليميا وعالميا، والنهوض بخدمة لغة القرآن، وامتلاكها تجارب ثرية في مجال تعليمها للناطقين بغيرها وأطلقت مؤخرا سلسلة من المبادرات الرائدة الهادفة إلى حماية وتعزيز اللغة العربية وصون الهوية العربية والنهوض بها".
وأشار السفير السديري إلى أن اللغة العربية حظيت باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مختلف خطاباته وتوجيهاته، حيث يؤكد دوما أن خدمة اللغة تشريف وتكليف لإنسان هذه الأرض الطيبة المباركة، ويوجه دائما بالاهتمام بها.
وألقى خلال الندوة الشاعران الأردنيان عيد المساعيد ومهند العظمات؛ قصائد شعرية بهذه المناسبة.
وحضر الندوة ممثلو وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة في الأردن، وعدد من الوزراء السابقين، ورؤساء جامعات وأكاديميون وأدباء وشعراء وإعلاميون، إضافة إلى سفراء دول مجلس التعاون، وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى الأردن وطلبة سعوديين.
--(بترا)
ص خ/ ف م/رق
27/12/2023 17:59:17
MENAFN27122023000117011021ID1107662581
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