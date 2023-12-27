السفارة السعودية تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- نظمت السفارة السعودية في الأردن، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "اللغة العربية.. لغة الشعر والفنون" بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وقال السفير السعودي نايف السديري، إن احتفاء العالم في 18 كانون الأول سنويا، باليوم العالمي للغة العربية، يؤكد مكانة اللغة العربية بوصفها الوعاء الحضاري للتراث، والثقافة، والفكر العربي بكافة أبعاده وجوانبه، وأهميتها في الحضارة الإنسانية، وتأثيرها في لغة العلوم والأدب والشعر والفنون طيلة قرون عدة.

وتابع: "إن المملكة العربية السعودية تولي اهتماما كبيرا لمهمة النهوض باللغة العربية، لغة الشعر والفنون، لتساهم في رسم الهوية الثقافية وحمل الإرث المعرفي والتاريخي، مشيرا إلى أن السعودية تبوأت موقعا رياديا في تعزيز مكانة اللغة العربية محليا وإقليميا وعالميا، والنهوض بخدمة لغة القرآن، وامتلاكها تجارب ثرية في مجال تعليمها للناطقين بغيرها وأطلقت مؤخرا سلسلة من المبادرات الرائدة الهادفة إلى حماية وتعزيز اللغة العربية وصون الهوية العربية والنهوض بها".

وأشار السفير السديري إلى أن اللغة العربية حظيت باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مختلف خطاباته وتوجيهاته، حيث يؤكد دوما أن خدمة اللغة تشريف وتكليف لإنسان هذه الأرض الطيبة المباركة، ويوجه دائما بالاهتمام بها.

وألقى خلال الندوة الشاعران الأردنيان عيد المساعيد ومهند العظمات؛ قصائد شعرية بهذه المناسبة.

وحضر الندوة ممثلو وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة في الأردن، وعدد من الوزراء السابقين، ورؤساء جامعات وأكاديميون وأدباء وشعراء وإعلاميون، إضافة إلى سفراء دول مجلس التعاون، وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى الأردن وطلبة سعوديين.

--(بترا)

ص خ/ ف م/رق

27/12/2023 17:59:17