الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده شمال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 3 من جنوده، لترتفع الحصيلة إلى 498 قتيلا منذ 7 تشرين الأول، وإلى 164 قتيلا منذ بدء عمليته البرية في قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال جيش الاحتلال، إن الجنود الثلاثة هم نائب قائد سرية ورقيبان في كتيبة شاكيد بلواء جفعاتي، قتلوا في معركة بشمال قطاع غزة.

ووفقا بيان جيش الاحتلال، فإن عدد المصابين في صفوفه منذ 7 تشرين الأول بلغ 2110 جرحى، و898 جريحا منذ انطلاق العملية البرية في غزة.

--(بترا)

رصد/ف ق/رق

27/12/2023 17:51:54