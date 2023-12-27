الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده شمال غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده شمال غزة
التاريخ
12/27/2023 2:30:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 3 من جنوده، لترتفع الحصيلة إلى 498 قتيلا منذ 7 تشرين الأول، وإلى 164 قتيلا منذ بدء عمليته البرية في قطاع غزة.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال جيش الاحتلال، إن الجنود الثلاثة هم نائب قائد سرية ورقيبان في كتيبة شاكيد بلواء جفعاتي، قتلوا في معركة بشمال قطاع غزة.
ووفقا بيان جيش الاحتلال، فإن عدد المصابين في صفوفه منذ 7 تشرين الأول بلغ 2110 جرحى، و898 جريحا منذ انطلاق العملية البرية في غزة.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
27/12/2023 17:51:54
MENAFN27122023000117011021ID1107662580
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