Wednesday, 27 December 2023 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده شمال غزة

12/27/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 3 من جنوده، لترتفع الحصيلة إلى 498 قتيلا منذ 7 تشرين الأول، وإلى 164 قتيلا منذ بدء عمليته البرية في قطاع غزة.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال جيش الاحتلال، إن الجنود الثلاثة هم نائب قائد سرية ورقيبان في كتيبة شاكيد بلواء جفعاتي، قتلوا في معركة بشمال قطاع غزة.
ووفقا بيان جيش الاحتلال، فإن عدد المصابين في صفوفه منذ 7 تشرين الأول بلغ 2110 جرحى، و898 جريحا منذ انطلاق العملية البرية في غزة.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
27/12/2023 17:51:54

MENAFN27122023000117011021ID1107662580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث