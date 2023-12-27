الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
التاريخ
12/27/2023 2:30:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد زيارة إلى القاهرة.
--(بترا)
ف م/رق
27/12/2023 17:12:02
MENAFN27122023000117011021ID1107662579
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