الاجتماعية النيابية تلتقي وفد وزارة العمل العراقية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، رمزي العجارمة، إن الأردن تربطه بالعراق علاقات وروابط تاريخية واجتماعية راسخة، ذات جذور ومتينة، كما يجمعهما وحدة المواقف المشتركة، والتنسيق العربي المشترك، تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد، خلال لقائه وفدًا يُمثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، بدار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرف.

وأضاف العجارمة أن مجلس النواب وافق على سلسلة من الإصلاحات الهامة في مجال حقوق الإنسان، من أهمها: إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، الذي ينسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصبح جزءا أصيلًا من التشريع الوطني الذي تنسجم معه سائر القوانين والممارسات المؤسسية.

ويهدف القانون، بحسب العجارمة، إلى أخذ التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تُحقق المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة في شتى مناحي الحياة، دون أي شكل من أشكال التمييز وعلى قدر المساواة مع الآخرين، وكذلك تحسين حياة وحقوق الأردنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوسيع نطاق الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد العجارمة أن الأردن يُعتبر من الدول القليلة في المنطقة التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام، مع التركيز على حقوق فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منه بأن أي مجتمع يولى هذه الفئة العناية اللازمة ويهتم بحقوقها هو مجتمع يتسم بالتقدم والرقي والتكافل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، قال العجارمة إن مجلس النواب أقر مادة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز مشاركتهم واندماجهم بمناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء، ويمنع الإساءة والاستغلال.

وحول قانون الأحزاب السياسية، أوضح العجارمة أن المجلس أقر نصًا، يشترط أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التزام الحزب بتمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ، خاصةً أثناء الحملات الانتخابية.

من جهتها، استعرضت عضو مجلس الأعيان، آسيا ياغي، آلية تشريع القوانين في مجال حقوق الإنسان.

بدورها، قالت رئيسة الوفد العراقي، إقبال عباس، إن الزيارة جاءت للاطلاع على التجربة الأردنية بمجال حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أهمية دمج الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المحلي.

وأشادت بدور الأردن في هذا المجال وتشريعه للعديد من القوانين.

وحضر الاجتماع النواب: علي الطراونة، امغير الهملان، محمد الشطناوي، محمد العلاقمة.

يُشار إلى أن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، هو من نظم هذه الزيارة للوفد العراقي، بهدف الاطلاع على تجربة الأردن بمجال حماية ورعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والتشريعات المتعلقة بذلك، بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

27/12/2023 16:31:14