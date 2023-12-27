ارتفاع شهداء غزة نتيجة عدوان الاحتلال إلى 21110

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 كانون الأول (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 21110 والجرحى إلى 55243، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة.
وقال القدرة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مجزرة بحق عائلات بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدا و 325 جريحا.
وأكد أن الاحتلال زاد من استهداف محيط مجمع ناصر الطبي، معربا عن خشيته أن يتكرر نفس سيناريو مجمع الشفاء الطبي.
وطالب المؤسسات الأممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لحماية مجمع ناصر الطبي وطواقمه والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.
--(بترا)
رصد/اش
27/12/2023 16:17:01
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