ارتفاع شهداء غزة نتيجة عدوان الاحتلال إلى 21110

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 كانون الأول (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 21110 والجرحى إلى 55243، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة.

وقال القدرة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مجزرة بحق عائلات بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدا و 325 جريحا.

وأكد أن الاحتلال زاد من استهداف محيط مجمع ناصر الطبي، معربا عن خشيته أن يتكرر نفس سيناريو مجمع الشفاء الطبي.

وطالب المؤسسات الأممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لحماية مجمع ناصر الطبي وطواقمه والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.

--(بترا)

رصد/اش

27/12/2023 16:17:01