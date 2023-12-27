زراعة الأعيان تلتقي مع المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية للتنمية وإدارة مصادر المياه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- عقدت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، اجتماعًا اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، مع المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية للتنمية وإدارة مصادر المياه الدكتور مروان الرقاد، تم خلاله الحديث حول إدارة قطاع المياه في المملكة.
وقال الزعبي، إن الأردن يُعتبر من أفقر دول العالم في المياه، ويواجه تحديات كبيرة في هذا القطاع، تتمثل بكمية الأمطار والسدود والأحواض المائية المشتركة، إلى جانب الحصاد المائي
وأضاف أن اللقاء جاء للتنيسق مع المنظمة حول ضرورة تنبي مشاريع ريادية، والنهوض بمشاريع القطاع المائي ما يؤديً إلى تنمية المشاريع الزراعية، وتشغيل الأيدي العاملة، والحد من البطالة.
من جهته، قال الرقاد إن "الشبكة" هي منظمة إقليمية تتبع لمنظمة التعاون الاسلامي، وتُعنى بخدمة قطاع المياه والغذاء والطاقة والبيئة في الأردن والاقليم، وتنفيذ بعض المشاريع المائية بما فيها الحصاد المائي.
وأشار إلى مشاريع تنفذها الشبكة، تبدأ من المناطق الشمالية الشرقية، والغور الشمالي، والمفرق، تصل نسبة تشغيل الكادر الأردني فيها الى 95 بالمئة، وتتمثل المشاريع في استغلال الفاقد الغذائي، ومشاريع منزلية، مشاريع زراعية ، بالاضافة الى مشاريع الحصاد المائي.
وأكد اهمية وضع خطط لتطبيق مفهوم الحصاد المائي، الذي يقوم على تخزين أكبر كمية ممكنة من مياه أمطار الشتاء، من خلال أبسط الطرق وأقلها تكلفة.
ولفت الرقاد إلى أن المشاريع الاقليمية لدى الشبكة تتمحور حالياً بين تركيا والعراق، الاردن والسعودية وسوريا ( مشروع حوض الديسي)، بالاضافة الى مشاريع بين السودان ومصر.
وجرى خلال اللقاء التأكد على أهمية تكثيف التعاون بين الشبكة ومجلس الأعيان في موضوع سرعة انتاج خارطة الحصاد المائي بصورة واضحة وليست صماء كما جرى انجازها في السابق.
وكذلك طرح موضوع إنجاز مشروع في قطاع الزراعة والمياه بالتعاون بين الشبكة ومجلس الأعيان ممثلًا بلجنة الزراعة والمياه.
--(بترا)
م ش/ن ح/ف ق
27/12/2023 15:38:30
MENAFN27122023000117011021ID1107662570
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