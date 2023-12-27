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ضبط اعتداءات على خط مياه جنوب عمان

12/27/2023 2:30:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اعتداءات كبيرة على الخط الناقل الرئيسي في اللبن، لتزويد برك مياه زراعية ومزارع بطريقة غير قانونية، مما يؤثر بشكل كبير على حصص المياه لعدد من المناطق في جنوب عمان .
وبينت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم فصل الخطوط وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع واستكمال عمليات المسح للمنطقة التي تجريها طواقم السلطة وشركة "مياهنا" ، تمهيدا لتحويل أوراق المضبوطات وتحديد ملكية الأراضي التي فيها المزارع والبرك، إلى القضاء لضبط المخالفين ومحاسبتهم.
وأشادت الوزارة بالمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات أو حفر الآبار، مشددة على أنه لا تهاون في تطبيق أحكام القانون.
--(بترا)
ي ع/ف م/رق
27/12/2023 15:37:18

MENAFN27122023000117011021ID1107662569

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