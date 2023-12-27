ضبط اعتداءات على خط مياه جنوب عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اعتداءات كبيرة على الخط الناقل الرئيسي في اللبن، لتزويد برك مياه زراعية ومزارع بطريقة غير قانونية، مما يؤثر بشكل كبير على حصص المياه لعدد من المناطق في جنوب عمان .
وبينت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم فصل الخطوط وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع واستكمال عمليات المسح للمنطقة التي تجريها طواقم السلطة وشركة "مياهنا" ، تمهيدا لتحويل أوراق المضبوطات وتحديد ملكية الأراضي التي فيها المزارع والبرك، إلى القضاء لضبط المخالفين ومحاسبتهم.
وأشادت الوزارة بالمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات أو حفر الآبار، مشددة على أنه لا تهاون في تطبيق أحكام القانون.
--(بترا)
ي ع/ف م/رق
27/12/2023 15:37:18
MENAFN27122023000117011021ID1107662569
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