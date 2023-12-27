مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون السياحة لسنة 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون السياحة لسنة 2023؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفق الاستثمارات في هذا القطاع، وذلك من خلال إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بمنظومة التصنيف.

وبموجب التعديلات المقترحة سيتم استخدام أدوات تنظيمية أخرى كالتسجيل والتصريح لمواكبة التطور في صناعة السياحة بتقديم وممارسة الأنشطة السياحية وحجوزاتها بوسائل إلكترونية لتسهيل بدء الأعمال، وبما ينسجم مع المبادئ والمرتكزات العامة الواردة في وثيقة السياسات العامة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية المقرة من مجلس الوزراء، ولتكريس أفضل الممارسات في تنظيم الأنشطة الاقتصادية في القطاع السياحي.

وتأتي التعديلات كذلك لغايات تنمية سياحة مستدامة ومسؤولة ودامجة متاحة للجميع، ولزيادة أعداد السياح القادمين من الخارج والمحليين، وتهيئة المواقع والمسارات السياحية بما يتناسب مع حقوق جميع الفئات ككبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.

وتتضمن التعديلات المقترحة كذلك، تحديد مهام الوزارة والمجلس الوطني للسياحة ولجنة السياحة، وتشكيل المجلس واللجنة على نحو يحقق التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى تشكيل مظلة لحماية السياح من خلال استحداث مجموعة من الأحكام التي تتفق مع المدونات والمبادئ التوجيهية الدولية في هذا الصدد، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه القطاع السياحي وحماية المواقع السياحية والحفاظ عليها من خلال استحداث صندوق / حساب مالي لهذه الغاية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2023؛ بهدف تضمين القانون إمكانية إصدار تعليمات جزاءات للمخالفات المرتكبة في مشاريع الإعمار، بحيث تتناسب مع جسامتها؛ وذلك للحد منها، وبيان وصف المخالفة وقيمتها، ومراجعة تعديل اللائحة حسب الحاجة، إضافة إلى إجراء بعض التعديلات على القانون في ظل تغيير بعض مسميات أعضاء مجلس البناء الوطني الأردني.

وقرر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2023؛ بهدف إعادة تنظيم آلية استغلال مصادر الطاقة المتجددة بما يتواءم مع متطلبات الشبكة الكهربائية والوضع المتقدم للطاقة المتجددة في المملكة، وتحقيق التوافق والانسجام التشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

كما تهدف التعديلات المقترحة إلى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في ترخيص مشاريع الطاقة المتجددة، وتحديد آليات ربط الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على شبكة النقل أو شبكات التوزيع في المملكة، وتحديد آليات تنظيم بيع وشراء هذه الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تحديد الأفعال المخالفة لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ووضع العقوبات المناسبة لها.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لسنة 2023؛ وذلك لغايات توسيع رقعة المستفيدين من المهندسين والعمالة والأردنية من فنيين وعمال في المشاريع، وتوحيد رواتب العمالة في المشاريع، بالإضافة إلى وضع شروط العمالة لتحقيق الفائدة المرجوة من النظام.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشتاء، يضاف إلى المعونات الشهرية المصروفة للأسر الفقيرة والمحتاجة المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنية، والبالغ عددها أكثر من 220 ألف أسرة، وبكلفة إجمالية تتجاوز 4 ملايين و100 ألف دينار من المخصصات المالية المرصودة ضمن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية للعام 2023.

--(بترا)

ع ق /ف م/رق

27/12/2023 15:45:46