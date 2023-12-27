مالية النواب تناقش موازنة وزارة الزراعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنة وزارة الزراعة والمديريات التابعة لها لعام 2024.

وأكد السليحات في بداية الاجتماع، الذي حضره وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومديرو المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد، ومؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، والمؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، والموازنة العام الدكتور مجدي الشريقي، إن لوزارة الزراعة أهمية استراتيجية تتعلق بالأمن الغذائي.

وأشار بحضور النواب، عمر النبر، وهايل عياش، واحمد الخلايلة، وبسام الفايز، وسليمان أبو يحيى، ونضال الحياري، وعمر الزيود، وتيسير كريشان، إلى أن الوزارة لمست تطورا ملحوظا في الأصناف الزراعية رغم شح المصادر المائية المتاحة.

وبين أن موازنة الوزارة بلغت نحو 93.5 مليون دينار، بارتفاع نحو 18.2 مليون دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2023، منها 58.1 مليون دينار نفقات جارية بارتفاع نحو 4 ملايين، 2.5 مليون دينار منها جاءت نتيجة نمو الرواتب وتغطية الشواغر.

وتساءل السليحات، عن بعض بنود موازنة الوزارة في مثل، ارتفاع مخصص شراء السلع والخدمات بقيمة مليون دينار، وارتفاع في بنود الاتصالات والمحروقات والصيانة والقرطاسية والتنظيف واللوازم، وأسباب ومبررات الارتفاع عن مستواها في 2023.

من جانبه، أكد الحنيفات، أن القطاع الزراعي يرفد الاقتصاد الوطني المحلي بـ 20 بالمئة من حجم الاقتصاد الوطني.

وقال إن الزراعة المستدامة حققت تطورا كبيرا في القطاع بعد دعم حكومي غير مسبوق وإنفاق رأسمالي موجه، مشيرا إلى توقيع 15 اتفاقية لإنشاء مصانع تصنيع غذائي مختصة ما وفر فرص عمل وعزز الأمن الغذائي.

وأكد أن الحفائر والسدود الترابية، ساهمت في التخفيف من الواقع المائي لكثير المزارعين والمحاصيل الزراعية.

وقال إن حجم مشاريع الغراس والتشجير التي نفذتها الوزارة "كبير جدا"، مشيرا إلى خطة لتحريج نحو 10 آلاف دونم.

من جانبهم طرح، النواب الحضور عددا من الاستفسارات عن بعض بنود الموازنة ومشاريع الوزارة ومديرياتها تركزت على واقع الزراعة و الثروة الحيوانية، ودعم الأعلاف، والزراعة الحديثة وأنظمة الري، والحصاد المائي، والاقتصاد الأخضر، والتسويق الزراعي والمعارض، والرزنامة الزراعية، وصندوق المخاطر الزراعية، وبنك البذور الوطني، إضافة إلى التعاونيات والاتفاقيات الدولية ، والمصادر المائية المتاحة للزراعة، وقروض المزارعين ونسب الفائدة.

--(بترا)

ع س/ ن ح

27/12/2023 15:28:32