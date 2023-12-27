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هيئة مستثمري المناطق الحرة تتبرع بـ 9 سيارات إسعاف دعما للأشقاء في غزة

12/27/2023 2:30:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 27 كانون الأول (بترا)- تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، واستجابة للحملة التي أطلقتها محافظة الزرقاء لجمع التبرعات دعمًا للأشقاء في غزة، سلمت هيئة مستثمري المناطق الحرة، اليوم الأربعاء، 9 سيارات إسعاف مجهزة بأعلى المستويات الطبية إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وجرى تسليم سيارات الإسعاف، برعاية ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، إضافة إلى عدد من المستثمرين في المنطقة الحرة الزرقاء.
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، خلال رعايته تسليم السيارات بحضور أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين العبادي "إن المبادرة تأتي إستجابة لحملة جمع التبرعات التي أطلقتها محافظة الزرقاء لدعم أهلنا في غزة، وتعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية لدى الهيئات والأفراد الأردنيين، وتجسد إلتزامنا تجاه إخواننا في غزة".
وأضاف أن تقديم سيارات الإسعاف يعكس روح الإخاء والتكافل التي تميز مجتمعنا الأردني ويؤكد مواصلة الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.
من جانبه، عبر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، عن اعتزاز المستثمرين بالمشاركة بالعمل الإنساني، مبيناً إن مشاركتنا اليوم هي تأكيد على التزامنا بالوقوف إلى جانب إخواننا في كل مكان، ونحن نعتز بأن نكون جزءًا من مسيرة العطاء التي تقودها القيادة الهاشمية.
وأوضح أن سيارات الإسعاف ستسهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتخفيف معاناة الأهالي في غزة.
--(بترا)
ع ض/م ف/ف ق
27/12/2023 15:27:36

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