هيئة مستثمري المناطق الحرة تتبرع بـ 9 سيارات إسعاف دعما للأشقاء في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 27 كانون الأول (بترا)- تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، واستجابة للحملة التي أطلقتها محافظة الزرقاء لجمع التبرعات دعمًا للأشقاء في غزة، سلمت هيئة مستثمري المناطق الحرة، اليوم الأربعاء، 9 سيارات إسعاف مجهزة بأعلى المستويات الطبية إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وجرى تسليم سيارات الإسعاف، برعاية ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، إضافة إلى عدد من المستثمرين في المنطقة الحرة الزرقاء.
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، خلال رعايته تسليم السيارات بحضور أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين العبادي "إن المبادرة تأتي إستجابة لحملة جمع التبرعات التي أطلقتها محافظة الزرقاء لدعم أهلنا في غزة، وتعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية لدى الهيئات والأفراد الأردنيين، وتجسد إلتزامنا تجاه إخواننا في غزة".
وأضاف أن تقديم سيارات الإسعاف يعكس روح الإخاء والتكافل التي تميز مجتمعنا الأردني ويؤكد مواصلة الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.
من جانبه، عبر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، عن اعتزاز المستثمرين بالمشاركة بالعمل الإنساني، مبيناً إن مشاركتنا اليوم هي تأكيد على التزامنا بالوقوف إلى جانب إخواننا في كل مكان، ونحن نعتز بأن نكون جزءًا من مسيرة العطاء التي تقودها القيادة الهاشمية.
وأوضح أن سيارات الإسعاف ستسهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتخفيف معاناة الأهالي في غزة.
--(بترا)
ع ض/م ف/ف ق
27/12/2023 15:27:36
MENAFN27122023000117011021ID1107662566
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