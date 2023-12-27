محافظ الكرك يبحث جهود دعم دائرة الإحصاءات لإجراء التعداد السكاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 27 كانون الأول (بترا)- بحث محافظ الكرك فراس سامي أبو الغنم، لدى لقائه اليوم الأربعاء، مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، الجهود اللازمة لمساندة الدائرة، خلال فترة التعداد العام للسكان والمساكن وبما يضمن نجاح العملية وتحقيق أهدافها.
وأوضح ابو الغنم أهمية التعداد الاحصائي من حيث توفير إحصائية شاملة لبيانات عن أعداد السكان والمساكن في الأردن ، والخصائص الديموغرافية والبيئية والاقتصادية، لافتا إلى أن التعداد يوفر صورة شاملة عن جميع الافراد المقيمين في المملكة، بما يسهم في توزيع مكاسب التمنية المستدامة بعدالة بين أفراد المجتمع.
وأكد المحافظ، تعاون الحكام الإداريين وأعضاء المجلس التنفيذي وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف دائرة الإحصاءات وتنفيذ برامجها في الكرك.
من جانبه، بين فريحات أن دائرة الإحصاءات، بدأت الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في شهر تشرين الثاني عام 2025، وتعمل حالياً على التحضير والاستعداد للفترة المقبلة تحت عنوان التحديث الاقتصادي والإداري في الأردني.
وأكد أنه تم إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي الذي يلبي الاستخدامات الداخلية والخارجية للبيانات من قبل صانعي السياسات، ويعزز قابليتها للمقارنة، إضافة إلى رفع سوية المنتج الإحصائي المستقبلي الداعم للتنمية المستدامة والخطط التنموية الوطنية.
وأكد أن مركز البيانات يهدف إلى توفير منصة وطنية شاملة لجميع البيانات الإحصائية، وذلك لشريحة أوسع من المستخدمين وفي مقدمتها المواطن والباحث والمسؤول، إضافة الى القطاع الخاص والجهات الدولية.
--(بترا)
ع ج/ف م/ف ق
27/12/2023 15:24:51
MENAFN27122023000117011021ID1107662564
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