محافظ الكرك يبحث جهود دعم دائرة الإحصاءات لإجراء التعداد السكاني

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 27 كانون الأول (بترا)- بحث محافظ الكرك فراس سامي أبو الغنم، لدى لقائه اليوم الأربعاء، مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، الجهود اللازمة لمساندة الدائرة، خلال فترة التعداد العام للسكان والمساكن وبما يضمن نجاح العملية وتحقيق أهدافها.

وأوضح ابو الغنم أهمية التعداد الاحصائي من حيث توفير إحصائية شاملة لبيانات عن أعداد السكان والمساكن في الأردن ، والخصائص الديموغرافية والبيئية والاقتصادية، لافتا إلى أن التعداد يوفر صورة شاملة عن جميع الافراد المقيمين في المملكة، بما يسهم في توزيع مكاسب التمنية المستدامة بعدالة بين أفراد المجتمع.

وأكد المحافظ، تعاون الحكام الإداريين وأعضاء المجلس التنفيذي وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف دائرة الإحصاءات وتنفيذ برامجها في الكرك.

من جانبه، بين فريحات أن دائرة الإحصاءات، بدأت الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في شهر تشرين الثاني عام 2025، وتعمل حالياً على التحضير والاستعداد للفترة المقبلة تحت عنوان التحديث الاقتصادي والإداري في الأردني.

وأكد أنه تم إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي الذي يلبي الاستخدامات الداخلية والخارجية للبيانات من قبل صانعي السياسات، ويعزز قابليتها للمقارنة، إضافة إلى رفع سوية المنتج الإحصائي المستقبلي الداعم للتنمية المستدامة والخطط التنموية الوطنية.

وأكد أن مركز البيانات يهدف إلى توفير منصة وطنية شاملة لجميع البيانات الإحصائية، وذلك لشريحة أوسع من المستخدمين وفي مقدمتها المواطن والباحث والمسؤول، إضافة الى القطاع الخاص والجهات الدولية.

--(بترا)

ع ج/ف م/ف ق

27/12/2023 15:24:51