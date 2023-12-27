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صحفيون جدد يؤدون القسم القانوني

12/27/2023 2:30:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- أدى 5 زملاء، اليوم الأربعاء، القسم القانوني في مقر نقابة الصحفيين الأردنيين، أمام مجلس النقابة.
وأكد النقيب الزميل راكان السعايدة، بحضور أعضاء مجلس النقابة الزملاء نائب النقيب جمال اشتيوي، وخالد القضاة، وعلي فريحات، وأمجد سنيد، وزين الدين خليل، وبلال عقايلة، وجميل البرماوي، وموفق كمال، وسامي الحربي، أهمية التعامل مع المهنة بكل شفافية ومصداقية، والتزام ميثاق الشرف الصحفي، واحترام الرأي والرأي الآخر، وإيصال القضايا التي تهم الوطن والمواطن والدفاع عنها.
ودعا الزميلات والزملاء إلى التواصل مع نقابتهم للاستفادة والمشاركة في الورشات والدورات التي تعقدها والمتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي، وتمنية مهاراتهم وقدراتهم.
والزملاء الذين أدوا القسم هم: سهم السعايدة العبادي، وموفق أحمد العرقان، ورامي عمر العواودة،وبكر سلامة الجبر، وخليل خالد النظامي.
--(بترا)
ه ع/م ف/رق
27/12/2023 15:07:39

MENAFN27122023000117011021ID1107662563

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