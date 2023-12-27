صحفيون جدد يؤدون القسم القانوني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- أدى 5 زملاء، اليوم الأربعاء، القسم القانوني في مقر نقابة الصحفيين الأردنيين، أمام مجلس النقابة.
وأكد النقيب الزميل راكان السعايدة، بحضور أعضاء مجلس النقابة الزملاء نائب النقيب جمال اشتيوي، وخالد القضاة، وعلي فريحات، وأمجد سنيد، وزين الدين خليل، وبلال عقايلة، وجميل البرماوي، وموفق كمال، وسامي الحربي، أهمية التعامل مع المهنة بكل شفافية ومصداقية، والتزام ميثاق الشرف الصحفي، واحترام الرأي والرأي الآخر، وإيصال القضايا التي تهم الوطن والمواطن والدفاع عنها.
ودعا الزميلات والزملاء إلى التواصل مع نقابتهم للاستفادة والمشاركة في الورشات والدورات التي تعقدها والمتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي، وتمنية مهاراتهم وقدراتهم.
والزملاء الذين أدوا القسم هم: سهم السعايدة العبادي، وموفق أحمد العرقان، ورامي عمر العواودة،وبكر سلامة الجبر، وخليل خالد النظامي.
--(بترا)
ه ع/م ف/رق
27/12/2023 15:07:39
MENAFN27122023000117011021ID1107662563
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