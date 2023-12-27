هيئة الطاقة تتلقى 868 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الثاني الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا) مشهور الشخانبة- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 868 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال تشرين الثاني الماضي، رفضت منها 7 طلبات تتعلق باقامة محطة محروقات، وإنشاء وكالة لتوزيع اسطوانات الغاز المسال.

وبحسب بيانات نشرتها الهيئة، اليوم الأربعاء، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 414 طلبا في المصادر الطبيعية، و243 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و34 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و170 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 404 طلبات كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 153 رخصة تصدير مواد خام، و240 رخصة استيراد مواد خام، و3 طلبات رخصة مقالع، ورخصة تنقيب، و6 طلبات وثيقة اعتماد خبير متفجرات، وتصريح استصلاح.

أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 8 طلبات، منها 7 رخص لمقالع، وطلب تصريح نقل، فيما تلقت طلبين لتغيير احداثيات رخصة.

وفي قطاع العمل الإشعاعي والنووي، تلقت الهيئة 84 طلبا لأول مرة، توزعت 53 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و21 طلبا شخصيا، و10 طلبات لرخصة مؤسسية، فيما تلقت 159 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 11 طلبا للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، توزعت على تصريح محطات شحن خاصة، و6 رخص أشخاص عاملين، و4 تصاريح محطات شحن عامة، فيما تلقت 23 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح لأشخاص عاملين.

ووافقت الهيئة على 170 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 163 طلبا لأول مرة، توزعت على 144 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي، و6 طلبات لإقامة محطة محروقات، و5 موافقات مبدئية لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، و4 طلبات لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، وطلبين منشاة وقود صناعي، وموافقة مبدئية لانشاء مستودع لتخزين اسطوانات الغاز المسال، وتصريح ممارسة أنشطة الغاز الطبيعي، فيما تلقت طلبين لتجديد الرخصة او التصريح، و 5 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح.

يشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة نحو 19 بالمئة من صادرات المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين، وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

27/12/2023 14:37:27