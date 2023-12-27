مكافحة الأوبئة: خطة وطنية للاستجابة للأمراض الوبائية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 27 كانون الأول (بترا)- أكّد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، أهمية تعزيز التعاون الدولي والتحضير لمواجهة التحديات الصحية العالمية؛ وبما يسهم في استقرار المجتمعات على المدى الطويل.

وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء بمناسبة "اليوم العالمي للتأهب للأوبئة"، إنه يعمل من خلال مسؤوليته الموكولة اليه على المستوى الوطني وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، على إعداد خطة وطنية للتأهب والاستجابة للأمراض الوبائية، والتدريب عليها وعمل تمرين محاكاة لتجربتها، لتكون دليلاً ومرجعاً وطنياً للتعامل مع الأوبئة ومجابهتها عند حدوثها والحدّ من مخاطرها.

وأشار المركز إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء، تحتفل بهذا اليوم من كل عام لمنع انتشار الأوبئة، والاستعداد لها بطريقة صحيحة تراعي الشراكة في مواجهتها من خلال رفع مستوى الوعي بكيفية الاستعداد لتفشّي الأوبئة وحالات الطوارئ الصحية العامة الأخرى.

ولفت إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتأهب للأوبئة هذا العام، يأتي في ظل تزايد التهديدات الصحية العابرة للحدود؛ وأهمية التعاون الدولي والتحضير الفعّال للتصدي للأوبئة المحتملة، إذ أن الأوبئة المستقبلية قد تتجاوز حالات التفشي السابقة من حيث الشدة والخطورة في ظل غياب الاهتمام الدولي.

ودعا المركز إلى تعزيز الوقاية من الأوبئة وتطبيق الدروس المستفادة من جائحة "كوفيد-19" حول كيفية إدارة الأوبئة، ومنع توقّف الخدمات الأساسية، ورفع مستوى التأهب والاستعداد للتصدي للتحديات الصحية.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التأهّب للأوبئة والتصدي لها؛ حيث تقدم الإرشادات والدعم الفني للدول لضمان استعدادها واستجابتها لأي تهديد صحي طارئ، كما تعمل على تحسين البنية التحتية الصحية، وتعزيز القدرات الوطنية لمواجهة الأوبئة.

وأكد المركز أهمية تدابير التأهّب والاستجابة، وتخزين وتوزيع الإمدادات الكافية من الأدوية الأساسية واللقاحات ووسائل الوقاية الشخصية والأغذية والمياه ضد التهديد المحتمل الذي يشكله تفشي الأمراض المعدية، ورفع مستوى الوعي حول الحاجة إلى تدابير صحية عامة فعالة للوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

--(بترا)

وز/م ف/اح

27/12/2023 14:35:03