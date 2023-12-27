مذكرة تعاون بين جهد ومجلس محافظة الطفيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- وقع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، ومجلس محافظة الطفيلة، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون لتعزيز مشاركة المواطنين في مسارات التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.

وتهدف المذكرة إلى زيادة مشاركة المواطنين والمجتمع المحلي في محافظة الطفيلة في تحديد القضايا والأولويات التنموية وعمليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وتحسين استجابة خطة التنمية المحلية لمجلس المحافظة لاحتياجات السكان وخصوصاً النساء والشباب، وتعزيز دور الرقابة والمساءلة المجتمعية.

كما تهدف المذكرة، التي وقعها نائب المديرة التنفيذية في "جهد" لبرامج التنمية المحلية نزار شديفات، ونائب رئيس مجلس محافظة الطفيلة احمد الحوامدة، الى تعزيز مفهوم الحوكمة والمشاركة الفعالة للأفراد على المستوى المحلي بما في ذلك تحسين الكفاءة والمساءلة في استخدام الموارد العامة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية ذات الاولوية للمجتمع المحلي.

وأكد شديفات أهمية الدور الذي يقوم به "جهد" عبر شبكة مراكزه التنموية التي يديرها أفراد من المجتمعات المحلية منذ 46 عاما، في تعزيز الحالة والعملية الديمقراطية في المجتمعات المحلية، والمساهمة في دعم التوجهات الوطنية في الاصلاح السياسي والإداري، والمتمثل بتعزيز مبادئ اللامركزية، والمشاركة المجتمعية في تحديد وصياغة أهداف خطة التنمية المحلية لتحسين أوضاع المجموعات والشرائح السكانية المختلفة، والمساهمة في تنفيذها وتقييمها وتوفير ادوات المحاسبة والرقابة المجتمعية.

من جانبه، قال الحوامدة إن قانون الإدارة المحلية منح مجالس المحافظات المنتخبة، دورا مهما في قيادة التنمية المحلية على مستوى المحافظات والألوية ومختلف مناطق المملكة، وبصورة تشاركية مع أفراد المجتمع المحلي لتحديد الاحتياجات وترتيب الاولويات.

واضاف أن القانون تضمن تخصيص موازنة مالية ضمن قانون الموازنة العامة تحت مسمى موازنة مجالس المحافظات، وبشكل سنوي، ما يتيح لمجالس المحافظات المساهمة في التنمية المحلية وتوجيه خططها وبرامجها لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية.

وأكد أهمية التشاركية بين المؤسسات الوطنية المختلفة، لتحقيق الاهداف الوطنية، مشيدا بالدور التنموي لـ"جهد"، وما يقوم به عبر برامجه ومبادراته ومشاريعه المختلفة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات بالمملكة.

ويسعى الطرفان من خلال المذكرة، الى بناء شراكة استراتيجية في مجال تعزيز مفهوم الحكم المحلي واللامركزية والمشاركة المجتمعية، عبر إعداد تصور واضح ومحدد الاهداف حول الاولويات المجتمعية والتنموية في محافظة الطفيلة في إطار من التشاركية بين أعضاء المجلس واللجان الشبابية المنتخبة، واللجان النسوية في مراكز الأميرة بسمة للتنمية في الطفيلة.

--(بترا)

م خ/رق

27/12/2023 14:32:10