مذكرة تعاون بين جهد ومجلس محافظة الطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- وقع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، ومجلس محافظة الطفيلة، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون لتعزيز مشاركة المواطنين في مسارات التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.
وتهدف المذكرة إلى زيادة مشاركة المواطنين والمجتمع المحلي في محافظة الطفيلة في تحديد القضايا والأولويات التنموية وعمليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وتحسين استجابة خطة التنمية المحلية لمجلس المحافظة لاحتياجات السكان وخصوصاً النساء والشباب، وتعزيز دور الرقابة والمساءلة المجتمعية.
كما تهدف المذكرة، التي وقعها نائب المديرة التنفيذية في "جهد" لبرامج التنمية المحلية نزار شديفات، ونائب رئيس مجلس محافظة الطفيلة احمد الحوامدة، الى تعزيز مفهوم الحوكمة والمشاركة الفعالة للأفراد على المستوى المحلي بما في ذلك تحسين الكفاءة والمساءلة في استخدام الموارد العامة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية ذات الاولوية للمجتمع المحلي.
وأكد شديفات أهمية الدور الذي يقوم به "جهد" عبر شبكة مراكزه التنموية التي يديرها أفراد من المجتمعات المحلية منذ 46 عاما، في تعزيز الحالة والعملية الديمقراطية في المجتمعات المحلية، والمساهمة في دعم التوجهات الوطنية في الاصلاح السياسي والإداري، والمتمثل بتعزيز مبادئ اللامركزية، والمشاركة المجتمعية في تحديد وصياغة أهداف خطة التنمية المحلية لتحسين أوضاع المجموعات والشرائح السكانية المختلفة، والمساهمة في تنفيذها وتقييمها وتوفير ادوات المحاسبة والرقابة المجتمعية.
من جانبه، قال الحوامدة إن قانون الإدارة المحلية منح مجالس المحافظات المنتخبة، دورا مهما في قيادة التنمية المحلية على مستوى المحافظات والألوية ومختلف مناطق المملكة، وبصورة تشاركية مع أفراد المجتمع المحلي لتحديد الاحتياجات وترتيب الاولويات.
واضاف أن القانون تضمن تخصيص موازنة مالية ضمن قانون الموازنة العامة تحت مسمى موازنة مجالس المحافظات، وبشكل سنوي، ما يتيح لمجالس المحافظات المساهمة في التنمية المحلية وتوجيه خططها وبرامجها لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية.
وأكد أهمية التشاركية بين المؤسسات الوطنية المختلفة، لتحقيق الاهداف الوطنية، مشيدا بالدور التنموي لـ"جهد"، وما يقوم به عبر برامجه ومبادراته ومشاريعه المختلفة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات بالمملكة.
ويسعى الطرفان من خلال المذكرة، الى بناء شراكة استراتيجية في مجال تعزيز مفهوم الحكم المحلي واللامركزية والمشاركة المجتمعية، عبر إعداد تصور واضح ومحدد الاهداف حول الاولويات المجتمعية والتنموية في محافظة الطفيلة في إطار من التشاركية بين أعضاء المجلس واللجان الشبابية المنتخبة، واللجان النسوية في مراكز الأميرة بسمة للتنمية في الطفيلة.
--(بترا)
م خ/رق
27/12/2023 14:32:10
MENAFN27122023000117011021ID1107662558
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