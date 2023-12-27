توقيع اتفاقيات مع 34 مستشفى خاصا لتقديم خدمات رعاية لإصابات العمل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 34 اتفاقية علاجية مع مستشفيات خاصة لتقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الطراونة، إن سياسات المؤسسة وتوجهاتها تقوم على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بحيث سيكون تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية المتعلقة بتأمين إصابات العمل من قبل مستشفى الملك المؤسس، ومستشفى الجامعة الأردنية، والخدمات الطبية الملكية، ومستشفيات القطاع الخاص.

وأكد أن مؤسسة الضمان تولي التوجيهات الملكية المتعلقة بمحور الحماية الاجتماعية، اهتماماً كبيراً ويأتي تنفيذها من خلال مبادرات وسياسات واضحة وفاعلة بحيث تكون جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية التي تنعكس على مبادرات ومهام استراتيجية تنفذها المؤسسة بما في ذلك التنسيق مع جميع القطاعات الرسمية والأهلية.

وبين أن مستشفيات القطاع الخاص المعتمدة لهذه الغاية في العاصمة؛ الاستقلال، والمركز العربي، والأردن، والإسلامي، والعيون التخصصي، والرشيد، وعبد الهادي، والكندي، والقدس، والرويال، والحمايدة، ولوزميلا، ودار السلام، وابن الهيثم، وماركا التخصصي، والحرمين، والحنان العام، والجزيرة، والشميساني، والمقاصد الخيرية، والإسراء، والخنساء، والسعودي، وفي محافظة إربد؛ إربد الإسلامي، وإربد التخصصي، وابن النفيس، وراهبات الوردية، في محافظة الزرقاء؛ الحكمة الحديث، وقصر شبيب، وجبل الزيتون، في محافظة المفرق؛ مستشفى سارة التخصصي، و وفي محافظة جرش؛ مستشفى الصفاء التخصصي، وفي محافظة الكرك؛ المستشفى الإيطالي، وفي محافظة العقبة؛ المستشفى الإسلامي.

وقال الطراونة، إن المؤسسة راعت التوزيع الجغرافي مع الجهات الطبية الخاصة التي وقعت معها اتفاقيات لتغطية جميع محافظات المملكة، وأن تكون جميع الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الطبية موحدة بما يضمن المساواة والعدالة بينها، وكذلك التسهيل على كوادر المؤسسة عند انجاز المعاملات والمطالبات المالية الطبية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تسريع من جانب المؤسسة بصرف المطالبات المالية الطبية وكلف العلاج بأوقات قياسية.

وبين أن هذه الاتفاقيات سيكون لها تقييم بعد ثلاثة أشهر من سريانها، وأن المؤسسة ستدرس الملاحظات الواردة من مستشفيات القطاع الخاص وإجراء أي تعديلات مطلوبة، مؤكداً أن الاتفاقية المستدامة هي الاتفاقية العادلة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وبموجب الاتفاقيات الموقعة ستقدم المستشفيات المعتمدة، الرعاية الطبية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل خدمات المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وكامل الأجور المتعلقة بالإصابة.

--(بترا)

ع ف/ ن ح/ف ق

27/12/2023 14:23:10