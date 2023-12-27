تشكيلات ادارية جديدة في وزارة الداخلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الاول( بترا)- قرر وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الاربعاء، اجراء تشكيلات ادارية جديدة في الوزارة اعتبارا من اليوم.

وشملت التشكيلات تعيين المتصرف محمود مبارك البريزات مسـاعداً لمحافــظ الكرك، والمتصرف رائد عبدالحميد المعايطة مساعدا لمدير مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة، والمتصرف عناد موسى الخنان مسـاعداً لمحافظ مادبـا، والمتصرف رنا عبدالقادر الطورة مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة.

كما شملت التشكيلات، نقل مساعد متصرف لواء القطرانة مدير القضاء عنبر جزا الغثيان مساعداً لمتصرف لواء فقوع / محافظة الكرك، وتعيين مدير القضاء فداء صالح النسور في مركز محافظـة البلقـاء، ومدير القضاء موسى فريد قاقيش في مديرية السلامة العامة والمروريــة وشؤون البيئة / مركز الوزارة ، ومدير القضاء اروى عبدالسلام القرالة في مديرية التنمية المحليــــة / مركز الوزارة، ومدير القضاء محمد فايز بني احمد مديراً لقضاء زي / محافظة البلقـاء، ومدير القضاء علي هايل المواضية مساعداً لمتصرف لواء القطرانة / محافظة الكرك .

--(بترا) ف ق

27/12/2023 14:31:41