قلق أممي بشأن القصف الإسرائيلي المستمر على وسط غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- عبر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيف ماجانجو، عن القلق الشديد بشأن استمرار القوات الإسرائيلية بقصف منطقة غزة الوسطى، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني منذ ليلة عيد الميلاد.

وقال ماجانجو في بيان اليوم الأربعاء، إن ما يثير القلق بشكل خاص أن هذا القصف يأتي بعد صدور أوامر من قبل القوات الإسرائيلية للسكان بالانتقال من جنوب وادي غزة إلى غزة الوسطى وتل السلطان في رفح.

وحذر من خطورة عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني في الحرب في غزة، وعدم اتخاذ التدابير الوقائية والاجراءات الممكنة خلال تنفيذ الهجمات لحماية المدنيين، مؤكدا أن إصدار التحذيرات وأوامر الإخلاء لا تعفي القوات الإسرائيلية من تحمل المسؤولية الكاملة وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وتشير تقارير منظمة أطباء بلا حدود، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أكثر من 50 ضربة على غزة الوسطى يومي 24-25 من كانون الأول، بما في ذلك استهداف 3 مخيمات للاجئين، هي البريج، والنصيرات، والمغازي، اصابت ضربتان منها 7 مبان سكنية في المغازي، ما أسفر عن استشهاد حوالي 86 فلسطينيًا وإصابة الكثيرين، في وقت لا زال عدد غير معروف من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض.

وبحسب التقارير، رفعت هذه الهجمات على مخيمي المغازي والبريج ، إجمالي عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 131، في ظل تفاقم الوضع الإنساني المأساوي الحالي.

وأدت إلى تدمير جميع الطرق التي تربط بين المخيمات الثلاثة، ما يعيق وصول المساعدات الإغاثية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، في وقت تعمل فيه الملاجئ والمستشفيات بالحد الأدنى وتعاني من الاكتظاظ الشديد ونقص حاد في الموارد، ما يفاقم من خطورة الوضع.

--(بترا)

م خ/ف ق

27/12/2023 14:06:16