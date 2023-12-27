وزير الطاقة يرعى افتتاح مؤتمر الهندسة الدولي بجامعة الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 27 كانون الأول (بترا)- افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، مؤتمر الهندسة الدولي الثاني للكهرباء والطاقة والذكاء الإصطناعي، والذي عُقد في جامعة الزرقاء بالتشارك مع الجامعة الألمانية، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة، والجامعة الأهلية في البحرين، وبدعم من المؤسسة الدولية للهندسة الكهربائية والإلكترونية IEEE.

وحضر فعاليات المؤتمر، الذي يستمر يومين، رئيس مجلس الأمناء المهندس سمير الحباشنة، ورئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، ورئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والإستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ورئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمود الوديان، ورئيس جامعة تونس المنار الدكتور المعز شفرة، ومساعد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لشؤون اعتماد وجودة الكليات الدكتور يوسف العبداللات، ونائب رئيس جامعة روح القدس الكسليك اللبنانية الدكتور نعيم عويني، ونواب الرئيس وعمداء الكليات في جامعة الزرقاء، وأعضاء الهيئة التدريسية من كلية الهندسة، وبمشاركة باحثين من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور صالح الخرابشة إن العالم اليوم مهتم بقضايا الطاقة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، حيث أن التحول نحو الطاقة أصبح ضرورة هامة على المستوى المحلي والعالمي، في ظل ما يرتبط بها من قضايا بيئية متعددة، مؤكدا أهمية التحول نحو الطاقة الخضراء كبديل لمصادر الطاقة التقليدية.

ودعا المؤسسات الوطنية والبحثية للاستفادة من الفرص التي تفرضها الظروف الراهنة والتطور التكنولوجي في العالم، مبرزا أهمية عقد هذا المؤتمر وما يرتبط به من موضوعات بحثية تعالج أبرز القضايا البيئية وموضوعات الطاقة والذكاء الاصطناعي التي باتت جزءاً هاماً من حياة الشعوب.

من جانبه، قال الدكتور الرمحي إن تنظيم المؤتمر بما يحمله من عناوين مهمة وما يتضمنه من أوراق بحثية قيمة هو لقاء الريادة والابتكار، ويفتح الحوار والنقاشات بين كوكبة مميزة من العلماء والباحثين في الهندسة التكنولوجية والرقمية الذي يعمل على تبادل الأفكار والتعاون دون قيود.

وأكد أن جامعة الزرقاء تواكب التطور عن طريق عقد المؤتمرات والأيام العلمية، وتعمل على الإسهام في دفع العملية التعليمية وخدمة المجتمع وتطوره، لافتاً إلى أهمية الدعم المستمر لرئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، وجهوده الدؤوبة في تطوير ودعم المسيرة العلمية للجامعة، ومواكبة المستجدات في مختلف الوسائل التعليمية، ودور مجلس الأمناء في دعم خطط الجامعة الاستراتيجية للوصول إلى التميز بتقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية.

وبين رئيس المؤتمر عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور تيسير الغانم، أن المؤتمر يؤكد الإلتزام بتسليط الضوء على التحديات والمشاكل التي تواجه الصناعة في مجالات المؤتمر، إضافه إلى أنه سيتم التعاون مع الباحثين لإيجاد حلول مبتكرة للمسائل البحثية من خلال الأوراق البحثية المقبولة.

ولفت إلى أن نشر الأوراق العلمية المقبولة ستنتشر في قاعدة البيانات العالمية IEEE-xplore والمصنفة في قواعد البيانات سكوبوس scopus، علماً أن المؤتمر استقبل 204 بحوث، قُبل منها 157 ورقة علمية لباحثين من 23 دولة عربية وأجنبية تغطي أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات الهندسة الكهربائية والطاقة والذكاء الاصطناعي.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسة رئيسية قدمها الباحث الدكتور محمود عبدالعاطي حول الإحصاء الكمي والذكاء الاصطناعي، والدكتور أحمد أمين سليمان حول أحدث التطورات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعادة التعريف للمستقبل، كما يتضمن جلسات حول هندسة الطاقة والكهرباء والالكترونيات والذكاء الاصطناعي.

--(بترا)

ع ض/رق

27/12/2023 13:58:03