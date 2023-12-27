وزير الطاقة يرعى افتتاح مؤتمر الهندسة الدولي بجامعة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 27 كانون الأول (بترا)- افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، مؤتمر الهندسة الدولي الثاني للكهرباء والطاقة والذكاء الإصطناعي، والذي عُقد في جامعة الزرقاء بالتشارك مع الجامعة الألمانية، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة، والجامعة الأهلية في البحرين، وبدعم من المؤسسة الدولية للهندسة الكهربائية والإلكترونية IEEE.
وحضر فعاليات المؤتمر، الذي يستمر يومين، رئيس مجلس الأمناء المهندس سمير الحباشنة، ورئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، ورئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والإستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ورئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمود الوديان، ورئيس جامعة تونس المنار الدكتور المعز شفرة، ومساعد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لشؤون اعتماد وجودة الكليات الدكتور يوسف العبداللات، ونائب رئيس جامعة روح القدس الكسليك اللبنانية الدكتور نعيم عويني، ونواب الرئيس وعمداء الكليات في جامعة الزرقاء، وأعضاء الهيئة التدريسية من كلية الهندسة، وبمشاركة باحثين من مختلف دول العالم.
وقال الدكتور صالح الخرابشة إن العالم اليوم مهتم بقضايا الطاقة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، حيث أن التحول نحو الطاقة أصبح ضرورة هامة على المستوى المحلي والعالمي، في ظل ما يرتبط بها من قضايا بيئية متعددة، مؤكدا أهمية التحول نحو الطاقة الخضراء كبديل لمصادر الطاقة التقليدية.
ودعا المؤسسات الوطنية والبحثية للاستفادة من الفرص التي تفرضها الظروف الراهنة والتطور التكنولوجي في العالم، مبرزا أهمية عقد هذا المؤتمر وما يرتبط به من موضوعات بحثية تعالج أبرز القضايا البيئية وموضوعات الطاقة والذكاء الاصطناعي التي باتت جزءاً هاماً من حياة الشعوب.
من جانبه، قال الدكتور الرمحي إن تنظيم المؤتمر بما يحمله من عناوين مهمة وما يتضمنه من أوراق بحثية قيمة هو لقاء الريادة والابتكار، ويفتح الحوار والنقاشات بين كوكبة مميزة من العلماء والباحثين في الهندسة التكنولوجية والرقمية الذي يعمل على تبادل الأفكار والتعاون دون قيود.
وأكد أن جامعة الزرقاء تواكب التطور عن طريق عقد المؤتمرات والأيام العلمية، وتعمل على الإسهام في دفع العملية التعليمية وخدمة المجتمع وتطوره، لافتاً إلى أهمية الدعم المستمر لرئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، وجهوده الدؤوبة في تطوير ودعم المسيرة العلمية للجامعة، ومواكبة المستجدات في مختلف الوسائل التعليمية، ودور مجلس الأمناء في دعم خطط الجامعة الاستراتيجية للوصول إلى التميز بتقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية.
وبين رئيس المؤتمر عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور تيسير الغانم، أن المؤتمر يؤكد الإلتزام بتسليط الضوء على التحديات والمشاكل التي تواجه الصناعة في مجالات المؤتمر، إضافه إلى أنه سيتم التعاون مع الباحثين لإيجاد حلول مبتكرة للمسائل البحثية من خلال الأوراق البحثية المقبولة.
ولفت إلى أن نشر الأوراق العلمية المقبولة ستنتشر في قاعدة البيانات العالمية IEEE-xplore والمصنفة في قواعد البيانات سكوبوس scopus، علماً أن المؤتمر استقبل 204 بحوث، قُبل منها 157 ورقة علمية لباحثين من 23 دولة عربية وأجنبية تغطي أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات الهندسة الكهربائية والطاقة والذكاء الاصطناعي.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسة رئيسية قدمها الباحث الدكتور محمود عبدالعاطي حول الإحصاء الكمي والذكاء الاصطناعي، والدكتور أحمد أمين سليمان حول أحدث التطورات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعادة التعريف للمستقبل، كما يتضمن جلسات حول هندسة الطاقة والكهرباء والالكترونيات والذكاء الاصطناعي.
--(بترا)
ع ض/رق
27/12/2023 13:58:03
MENAFN27122023000117011021ID1107662551
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