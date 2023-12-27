الاتصال الحكومي تنظّم ندوتها التثقيفية الرابعة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- نظّمت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الأربعاء، ندوتها التثقيفية الرابعة حول "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، التي شارك فيها عدد من موظفي وزارتي التنمية الاجتماعية، والسياحة والآثار.
وتأتي الندوة ضمن سلسلة ندوات نظّمتها الوزارة خلال العام الحالي، لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والإعلاميين وطلبة الإعلام في الجامعات، لنشر مبادئ ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، وأهميتها في تحصين المجتمع ضد مخاطر الأخبار الكاذبة والإشاعات وحملات التضليل.
وتناولت الندوة التي قدّمها الدكتور طلال الزبن المتخصص في التربية الإعلامية محاور عدة أهمها مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية وأهميتها وأهدافها، وأبرز المهارات التي تتضمّنها؛ منها مهارة تحليل الرسائل الإعلامية، والتقييم والمقارنة، وكيفيّة البحث عن المعلومات من مصادرها.
كما استعرض الزبن دور التربية الإعلامية والمعلوماتية في محاربة الأخبار الكاذبة والإشاعات وكشف المعلومات الخاطئة المؤثرة في الرأي العام المحلي، فضلاً عن دورها في تنمية وتعزيز قدرات ومهارات التفكير الناقد لدى المتلقي.
--(بترا)
هـ أ /م ف/ف ق
27/12/2023 13:49:59
MENAFN27122023000117011021ID1107662549
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