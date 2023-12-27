الاتصال الحكومي تنظّم ندوتها التثقيفية الرابعة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- نظّمت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الأربعاء، ندوتها التثقيفية الرابعة حول "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، التي شارك فيها عدد من موظفي وزارتي التنمية الاجتماعية، والسياحة والآثار.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة ندوات نظّمتها الوزارة خلال العام الحالي، لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والإعلاميين وطلبة الإعلام في الجامعات، لنشر مبادئ ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، وأهميتها في تحصين المجتمع ضد مخاطر الأخبار الكاذبة والإشاعات وحملات التضليل.

وتناولت الندوة التي قدّمها الدكتور طلال الزبن المتخصص في التربية الإعلامية محاور عدة أهمها مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية وأهميتها وأهدافها، وأبرز المهارات التي تتضمّنها؛ منها مهارة تحليل الرسائل الإعلامية، والتقييم والمقارنة، وكيفيّة البحث عن المعلومات من مصادرها.

كما استعرض الزبن دور التربية الإعلامية والمعلوماتية في محاربة الأخبار الكاذبة والإشاعات وكشف المعلومات الخاطئة المؤثرة في الرأي العام المحلي، فضلاً عن دورها في تنمية وتعزيز قدرات ومهارات التفكير الناقد لدى المتلقي.

--(بترا)

هـ أ /م ف/ف ق

27/12/2023 13:49:59