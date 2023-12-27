رئيس الوزراء يتسلَّم تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- تسلَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022م، وذلك خلال استقباله في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمَّادين.
وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي/ رئيس الفريق المكلَّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة، أهميَّة الدَّور الرَّقابي لديوان المحاسبة وحرص الحكومة على دعمه والحفاظ على استقلاليَّته، وبما ينسجم مع مساريّ التحَّديث الاقتصادي والإداري.
كما أكَّد الخصاونة حرص الحكومة على التَّعاون مع جميع المؤسَّسات الرَّقابيَّة؛ التزاماً بنهج الشَّفافيَّة وتحسين الأداء وتصويب الخلل حيث كان، لافتاً في هذا الصَّدد إلى الجهود التي يبذلها الفريق المكلَّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة لتصويب المخالفات التي يتمّ رصدها ومعالجة أوجه القصور على الفور.
وجدَّد رئيس الوزراء التأكيد على إنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني بالحفاظ على المال العام ومنع أيِّ تجاوزات عليه، والاستجابة السَّريعة والفوريَّة بشأن أيّ تجاوزات قد تحدث.
بدوره، عرض رئيس ديوان المحاسبة لأبرز ملامح التَّقرير السَّنوي، والإجراءات التي تمَّ اتِّخاذها، والجهود التي يعمل عليها ديوان المحاسبة لتطوير أدواته الرَّقابيَّة وتحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام، والتأكُّد من سلامة إدارته وفق الأصول القانونيَّة.
--(بترا)
ع ق/م ف/اح
27/12/2023 13:41:25
MENAFN27122023000117011021ID1107662548
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.