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صناعة عمان تنظم يوما مفتوحا مع الوزير الشمالي

12/27/2023 2:29:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- نظمت غرفة صناعة عمان بمقرها يوما مفتوحا، تناول خلاله وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، قضايا الصناعيين العالقة مع الوزارة وغيرها من المؤسسات والدوائر المعنية بالعمل الصناعي.
وحسب بيان للغرفة اليوم الاربعاء، استمع الشمالي، خلال اليوم المفتوح بحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي، لممثلي الشركات الصناعية والقضايا الخاصة بعملها، حيث أوعز بمعالجتها.
ووفقا للبيان، تابع الشمالي مع وزراء ومسؤولين في عدة مؤسسات حل بعض القضايا الصناعية، مشيرا الى أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات الإنتاجية في المملكة، ويسهم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة.
وتم خلال اليوم المفتوح طرح قضايا تركزت على آليات الاستفادة من صندوق دعم الصناعة، واستغلال بعض شركات الملاحة والشحن للوضع الراهن الذي يشهده مضيق باب المندب، والمنافسة غير العادلة التي تتعرض لها بعض المؤسسات الصناعية من منتجات مستوردة.
كما عرض صناعيون لبعض المشكلات العالقة مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية والجمارك، والمواصفات والمقاييس والغذاء الدواء وضريبة الدخل والمبيعات.
من جهته، أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بدور وزارة الصناعة وتعاونها بمتابعة قضايا الصناعيين لدى الوزارات والمؤسسات الأخرى المعنية بالعمل الصناعي، ومع الدول الشقيقة والصديقة، معربا عن أمله في أن يكون هذا اللقاء دوريا، وأن يتم توسيعه ليشمل وزراء ومدراء مؤسسات أخرى.
وحضر اللقاء نائب رئيس غرفة صناعة الأردن "محمد وليد" الجيطان، ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.
--(بترا)
س ص/أ م/اح
27/12/2023 13:01:57

MENAFN27122023000117011021ID1107662547

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