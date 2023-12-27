النصر والاتحاد يتنافسان على لقب دوري كرة القدم نساء تحت 19
التاريخ
12/27/2023 2:29:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا)- يلتقي فريقا النصر والاتحاد عند الخامسة من مساء غد الخميس، في مباراة نهائي الدوري النسوي تحت سن 19 لكرة القدم، والتي تقام على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
وجاء تأهل النصر إلى المشهد الختامي للبطولة بعد تفوقه على عمان "اف سي" بنتيجة 0-3، فيما تغلب الاتحاد على الاستقلال بالنتيجة ذاتها.
وأقيمت مباريات البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، وتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.
--(بترا)
خ خ/أ م/اح
27/12/2023 12:56:38
MENAFN27122023000117011021ID1107662546
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