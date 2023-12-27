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النصر والاتحاد يتنافسان على لقب دوري كرة القدم نساء تحت 19

12/27/2023 2:29:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا)- يلتقي فريقا النصر والاتحاد عند الخامسة من مساء غد الخميس، في مباراة نهائي الدوري النسوي تحت سن 19 لكرة القدم، والتي تقام على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
وجاء تأهل النصر إلى المشهد الختامي للبطولة بعد تفوقه على عمان "اف سي" بنتيجة 0-3، فيما تغلب الاتحاد على الاستقلال بالنتيجة ذاتها.
وأقيمت مباريات البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، وتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.
--(بترا)
خ خ/أ م/اح
27/12/2023 12:56:38

MENAFN27122023000117011021ID1107662546

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