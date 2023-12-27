الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 27 كانون الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة في محافظات: الخليل، بيت لحم، رام الله، وطولكرم التي شهدت عملية اقتحام وتخريب واسعة.
وبحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، نفذت قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم وإجراء تحقيقات ميدانية، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول، إلى نحو 4795، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، منزلا شرق يطا جنوب الخليل، بحسب منسق اللجنة الشعبية في جنوب الخليل راتب الجبور.
وقال الجبور في بيان، إن الاحتلال داهم منطقة الجوايا شرق يطا برفقة جرافات وهدم المنزل البالغ مساحته 150 مترا مربعا، ويأوي 7 أفراد، بذريعة عدم الترخيص من سلطات الاحتلال.
--(بترا)
م ف/أ م/اح
27/12/2023 12:53:37
MENAFN27122023000117011021ID1107662544
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