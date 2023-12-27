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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

12/27/2023 2:29:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 27 كانون الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة في محافظات: الخليل، بيت لحم، رام الله، وطولكرم التي شهدت عملية اقتحام وتخريب واسعة.
وبحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، نفذت قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم وإجراء تحقيقات ميدانية، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول، إلى نحو 4795، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، منزلا شرق يطا جنوب الخليل، بحسب منسق اللجنة الشعبية في جنوب الخليل راتب الجبور.
وقال الجبور في بيان، إن الاحتلال داهم منطقة الجوايا شرق يطا برفقة جرافات وهدم المنزل البالغ مساحته 150 مترا مربعا، ويأوي 7 أفراد، بذريعة عدم الترخيص من سلطات الاحتلال.
--(بترا)
م ف/أ م/اح
27/12/2023 12:53:37

MENAFN27122023000117011021ID1107662544

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